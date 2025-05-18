SinaisSeções
Vladimir Mametov

Cetus

Vladimir Mametov
0 comentários
Confiabilidade
31 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 101%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
188
Negociações com lucro:
170 (90.42%)
Negociações com perda:
18 (9.57%)
Melhor negociação:
23.93 USD
Pior negociação:
-22.14 USD
Lucro bruto:
228.61 USD (5 799 pips)
Perda bruta:
-127.13 USD (4 193 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (28.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.61 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
27.05%
Depósito máximo carregado:
37.29%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.53
Negociações longas:
80 (42.55%)
Negociações curtas:
108 (57.45%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
1.34 USD
Perda média:
-7.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-22.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.14 USD (1)
Crescimento mensal:
22.16%
Previsão anual:
268.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.62 USD
Máximo:
22.40 USD (16.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.99% (22.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.12% (80.86 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 101
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 1.6K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +23.93 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.61 USD
Máxima perda consecutiva: -22.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 mais ...
Demonstration of the adviser's work: https://www.mql5.com/en/market/product/118532
Sem comentários
2025.10.10 15:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 09:16
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 08:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 16:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.09 15:35
High current drawdown in 45% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 09:40
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.09 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 23:01
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 20:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.08 19:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.07 09:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 05:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.19 07:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.28 08:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.28 07:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.21 19:59
Share of trading days is too low
2025.05.21 19:59
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.18 21:48
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
