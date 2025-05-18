- Crescimento
Negociações:
188
Negociações com lucro:
170 (90.42%)
Negociações com perda:
18 (9.57%)
Melhor negociação:
23.93 USD
Pior negociação:
-22.14 USD
Lucro bruto:
228.61 USD (5 799 pips)
Perda bruta:
-127.13 USD (4 193 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (28.61 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.61 USD (25)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
27.05%
Depósito máximo carregado:
37.29%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
4.53
Negociações longas:
80 (42.55%)
Negociações curtas:
108 (57.45%)
Fator de lucro:
1.80
Valor esperado:
0.54 USD
Lucro médio:
1.34 USD
Perda média:
-7.06 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-22.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-22.14 USD (1)
Crescimento mensal:
22.16%
Previsão anual:
268.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14.62 USD
Máximo:
22.40 USD (16.12%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.99% (22.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.12% (80.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +23.93 USD
Pior negociação: -22 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +28.61 USD
Máxima perda consecutiva: -22.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Demonstration of the adviser's work: https://www.mql5.com/en/market/product/118532
