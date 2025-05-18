- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
188
利益トレード:
170 (90.42%)
損失トレード:
18 (9.57%)
ベストトレード:
23.93 USD
最悪のトレード:
-22.14 USD
総利益:
228.61 USD (5 799 pips)
総損失:
-127.13 USD (4 193 pips)
最大連続の勝ち:
25 (28.61 USD)
最大連続利益:
28.61 USD (25)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
27.05%
最大入金額:
37.29%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
4.53
長いトレード:
80 (42.55%)
短いトレード:
108 (57.45%)
プロフィットファクター:
1.80
期待されたペイオフ:
0.54 USD
平均利益:
1.34 USD
平均損失:
-7.06 USD
最大連続の負け:
1 (-22.14 USD)
最大連続損失:
-22.14 USD (1)
月間成長:
22.16%
年間予想:
268.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
14.62 USD
最大の:
22.40 USD (16.12%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.99% (22.21 USD)
エクイティによる:
54.12% (80.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|188
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|101
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +23.93 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +28.61 USD
最大連続損失: -22.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
