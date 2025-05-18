- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
189
Gewinntrades:
171 (90.47%)
Verlusttrades:
18 (9.52%)
Bester Trade:
23.93 USD
Schlechtester Trade:
-22.14 USD
Bruttoprofit:
229.41 USD (5 827 pips)
Bruttoverlust:
-127.27 USD (4 193 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (28.61 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
28.61 USD (25)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
25.80%
Max deposit load:
37.29%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
4.56
Long-Positionen:
81 (42.86%)
Short-Positionen:
108 (57.14%)
Profit-Faktor:
1.80
Mathematische Gewinnerwartung:
0.54 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.07 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-22.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-22.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.96%
Jahresprognose:
242.22%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14.62 USD
Maximaler:
22.40 USD (16.12%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.99% (22.21 USD)
Kapital:
54.12% (80.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|189
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|102
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +23.93 USD
Schlechtester Trade: -22 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.61 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
102%
0
0
USD
USD
202
USD
USD
32
100%
189
90%
26%
1.80
0.54
USD
USD
54%
1:500