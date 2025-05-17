SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0 inceleme
20 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -16%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
542
Kârla kapanan işlemler:
252 (46.49%)
Zararla kapanan işlemler:
290 (53.51%)
En iyi işlem:
187.28 USD
En kötü işlem:
-164.05 USD
Brüt kâr:
11 785.80 USD (5 117 036 pips)
Brüt zarar:
-14 752.56 USD (8 396 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (968.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
968.43 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
38.42%
Maks. mevduat yükü:
55.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
323 (59.59%)
Satış işlemleri:
219 (40.41%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-5.47 USD
Ortalama kâr:
46.77 USD
Ortalama zarar:
-50.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 833.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 833.84 USD (22)
Aylık büyüme:
-0.77%
Yıllık tahmin:
-9.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 760.13 USD
Maksimum:
4 822.85 USD (26.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.05% (4 822.85 USD)
Varlığa göre:
6.81% (1 098.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 195
BTCUSD 167
US500 49
NAS100 34
EURUSD 12
EURCAD 11
US30 10
NZDUSD 10
AUDUSD 9
USDJPY 7
USDCHF 6
GBPUSD 5
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD -78
BTCUSD -1.6K
US500 -851
NAS100 -343
EURUSD 36
EURCAD -144
US30 300
NZDUSD 196
AUDUSD -308
USDJPY -9
USDCHF -10
GBPUSD -48
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD 89K
BTCUSD -3.4M
US500 -29K
NAS100 -61K
EURUSD -173
EURCAD -1.8K
US30 101K
NZDUSD 651
AUDUSD -608
USDJPY -330
USDCHF 71
GBPUSD -18
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +187.28 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +968.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 833.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
İnceleme yok
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SFE MAM
Ayda 5000 USD
-16%
0
0
USD
15K
USD
20
99%
542
46%
38%
0.79
-5.47
USD
26%
1:500
