İşlemler:
542
Kârla kapanan işlemler:
252 (46.49%)
Zararla kapanan işlemler:
290 (53.51%)
En iyi işlem:
187.28 USD
En kötü işlem:
-164.05 USD
Brüt kâr:
11 785.80 USD (5 117 036 pips)
Brüt zarar:
-14 752.56 USD (8 396 962 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (968.43 USD)
Maksimum ardışık kâr:
968.43 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.08
Alım-satım etkinliği:
38.42%
Maks. mevduat yükü:
55.63%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
42
Ort. tutma süresi:
7 saat
Düzelme faktörü:
-0.62
Alış işlemleri:
323 (59.59%)
Satış işlemleri:
219 (40.41%)
Kâr faktörü:
0.80
Beklenen getiri:
-5.47 USD
Ortalama kâr:
46.77 USD
Ortalama zarar:
-50.87 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-1 833.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 833.84 USD (22)
Aylık büyüme:
-0.77%
Yıllık tahmin:
-9.35%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 760.13 USD
Maksimum:
4 822.85 USD (26.05%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.05% (4 822.85 USD)
Varlığa göre:
6.81% (1 098.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|195
|BTCUSD
|167
|US500
|49
|NAS100
|34
|EURUSD
|12
|EURCAD
|11
|US30
|10
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|9
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|GBPUSD
|5
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|-78
|BTCUSD
|-1.6K
|US500
|-851
|NAS100
|-343
|EURUSD
|36
|EURCAD
|-144
|US30
|300
|NZDUSD
|196
|AUDUSD
|-308
|USDJPY
|-9
|USDCHF
|-10
|GBPUSD
|-48
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|89K
|BTCUSD
|-3.4M
|US500
|-29K
|NAS100
|-61K
|EURUSD
|-173
|EURCAD
|-1.8K
|US30
|101K
|NZDUSD
|651
|AUDUSD
|-608
|USDJPY
|-330
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|-18
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +187.28 USD
En kötü işlem: -164 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +968.43 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 833.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
Coinexx-Live
|1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
Exness-Real9
|2.47 × 163
EagleFX-Live
|2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Varchev-Real
|3.33 × 18
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 5000 USD
-16%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
20
99%
542
46%
38%
0.79
-5.47
USD
USD
26%
1:500