SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0 Bewertungen
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -3%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
911
Gewinntrades:
430 (47.20%)
Verlusttrades:
481 (52.80%)
Bester Trade:
292.30 USD
Schlechtester Trade:
-164.05 USD
Bruttoprofit:
23 059.39 USD (18 494 289 pips)
Bruttoverlust:
-23 704.79 USD (15 779 026 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 055.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 304.62 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
42.19%
Max deposit load:
55.63%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
497 (54.56%)
Short-Positionen:
414 (45.44%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
53.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-1 833.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 833.84 USD (22)
Wachstum pro Monat :
0.76%
Jahresprognose:
9.22%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 760.13 USD
Maximaler:
4 822.85 USD (24.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.85% (4 822.85 USD)
Kapital:
6.81% (1 098.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
ETHUSD 376
BTCUSD 342
US500 49
NAS100 35
EURUSD 14
US30 13
NZDUSD 12
EURCAD 11
AUDUSD 9
USDCHF 9
GBPUSD 7
USDJPY 7
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
ETHUSD 185
BTCUSD 1.2K
US500 -851
NAS100 -436
EURUSD -8
US30 35
NZDUSD 15
EURCAD -144
AUDUSD -308
USDCHF -119
GBPUSD -59
USDJPY -9
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
ETHUSD 145K
BTCUSD 2.7M
US500 -29K
NAS100 -83K
EURUSD -386
US30 24K
NZDUSD 118
EURCAD -1.8K
AUDUSD -608
USDCHF -346
GBPUSD -69
USDJPY -330
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +292.30 USD
Schlechtester Trade: -164 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 055.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 833.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 05:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.44% of days out of 229 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SFE MAM
5000 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
20K
USD
33
99%
911
47%
42%
0.97
-0.71
USD
25%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.