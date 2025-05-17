- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
911
Gewinntrades:
430 (47.20%)
Verlusttrades:
481 (52.80%)
Bester Trade:
292.30 USD
Schlechtester Trade:
-164.05 USD
Bruttoprofit:
23 059.39 USD (18 494 289 pips)
Bruttoverlust:
-23 704.79 USD (15 779 026 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (1 055.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 304.62 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
42.19%
Max deposit load:
55.63%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.13
Long-Positionen:
497 (54.56%)
Short-Positionen:
414 (45.44%)
Profit-Faktor:
0.97
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.71 USD
Durchschnittlicher Profit:
53.63 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-49.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-1 833.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 833.84 USD (22)
Wachstum pro Monat :
0.76%
Jahresprognose:
9.22%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 760.13 USD
Maximaler:
4 822.85 USD (24.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.85% (4 822.85 USD)
Kapital:
6.81% (1 098.51 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|376
|BTCUSD
|342
|US500
|49
|NAS100
|35
|EURUSD
|14
|US30
|13
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|7
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|ETHUSD
|185
|BTCUSD
|1.2K
|US500
|-851
|NAS100
|-436
|EURUSD
|-8
|US30
|35
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|-144
|AUDUSD
|-308
|USDCHF
|-119
|GBPUSD
|-59
|USDJPY
|-9
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|ETHUSD
|145K
|BTCUSD
|2.7M
|US500
|-29K
|NAS100
|-83K
|EURUSD
|-386
|US30
|24K
|NZDUSD
|118
|EURCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-608
|USDCHF
|-346
|GBPUSD
|-69
|USDJPY
|-330
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +292.30 USD
Schlechtester Trade: -164 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 055.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 833.84 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.33 × 18
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
5000 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
USD
20K
USD
USD
33
99%
911
47%
42%
0.97
-0.71
USD
USD
25%
1:500