SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 5000 USD al mese
crescita dal 2025 -16%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
542
Profit Trade:
252 (46.49%)
Loss Trade:
290 (53.51%)
Best Trade:
187.28 USD
Worst Trade:
-164.05 USD
Profitto lordo:
11 785.80 USD (5 117 036 pips)
Perdita lorda:
-14 752.56 USD (8 396 962 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (968.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
968.43 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
38.42%
Massimo carico di deposito:
55.63%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
323 (59.59%)
Short Trade:
219 (40.41%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-5.47 USD
Profitto medio:
46.77 USD
Perdita media:
-50.87 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 833.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 833.84 USD (22)
Crescita mensile:
-0.77%
Previsione annuale:
-9.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 760.13 USD
Massimale:
4 822.85 USD (26.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.05% (4 822.85 USD)
Per equità:
6.81% (1 098.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 195
BTCUSD 167
US500 49
NAS100 34
EURUSD 12
EURCAD 11
US30 10
NZDUSD 10
AUDUSD 9
USDJPY 7
USDCHF 6
GBPUSD 5
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD -78
BTCUSD -1.6K
US500 -851
NAS100 -343
EURUSD 36
EURCAD -144
US30 300
NZDUSD 196
AUDUSD -308
USDJPY -9
USDCHF -10
GBPUSD -48
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD 89K
BTCUSD -3.4M
US500 -29K
NAS100 -61K
EURUSD -173
EURCAD -1.8K
US30 101K
NZDUSD 651
AUDUSD -608
USDJPY -330
USDCHF 71
GBPUSD -18
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +187.28 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +968.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 833.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SFE MAM
5000USD al mese
-16%
0
0
USD
15K
USD
20
99%
542
46%
38%
0.79
-5.47
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.