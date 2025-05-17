- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
542
Profit Trade:
252 (46.49%)
Loss Trade:
290 (53.51%)
Best Trade:
187.28 USD
Worst Trade:
-164.05 USD
Profitto lordo:
11 785.80 USD (5 117 036 pips)
Perdita lorda:
-14 752.56 USD (8 396 962 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (968.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
968.43 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.08
Attività di trading:
38.42%
Massimo carico di deposito:
55.63%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
42
Tempo di attesa medio:
7 ore
Fattore di recupero:
-0.62
Long Trade:
323 (59.59%)
Short Trade:
219 (40.41%)
Fattore di profitto:
0.80
Profitto previsto:
-5.47 USD
Profitto medio:
46.77 USD
Perdita media:
-50.87 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-1 833.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 833.84 USD (22)
Crescita mensile:
-0.77%
Previsione annuale:
-9.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 760.13 USD
Massimale:
4 822.85 USD (26.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.05% (4 822.85 USD)
Per equità:
6.81% (1 098.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|195
|BTCUSD
|167
|US500
|49
|NAS100
|34
|EURUSD
|12
|EURCAD
|11
|US30
|10
|NZDUSD
|10
|AUDUSD
|9
|USDJPY
|7
|USDCHF
|6
|GBPUSD
|5
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|-78
|BTCUSD
|-1.6K
|US500
|-851
|NAS100
|-343
|EURUSD
|36
|EURCAD
|-144
|US30
|300
|NZDUSD
|196
|AUDUSD
|-308
|USDJPY
|-9
|USDCHF
|-10
|GBPUSD
|-48
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|89K
|BTCUSD
|-3.4M
|US500
|-29K
|NAS100
|-61K
|EURUSD
|-173
|EURCAD
|-1.8K
|US30
|101K
|NZDUSD
|651
|AUDUSD
|-608
|USDJPY
|-330
|USDCHF
|71
|GBPUSD
|-18
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +187.28 USD
Worst Trade: -164 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +968.43 USD
Massima perdita consecutiva: -1 833.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.33 × 18
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
5000USD al mese
-16%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
20
99%
542
46%
38%
0.79
-5.47
USD
USD
26%
1:500