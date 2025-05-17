СигналыРазделы
SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0 отзывов
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2025 -5%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
893
Прибыльных трейдов:
420 (47.03%)
Убыточных трейдов:
473 (52.97%)
Лучший трейд:
292.30 USD
Худший трейд:
-164.05 USD
Общая прибыль:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
Общий убыток:
-22 818.01 USD (15 492 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 055.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 192.99 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
42.19%
Макс. загрузка депозита:
55.63%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
479 (53.64%)
Коротких трейдов:
414 (46.36%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.19 USD
Средняя прибыль:
51.80 USD
Средний убыток:
-48.24 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-1 833.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 833.84 USD (22)
Прирост в месяц:
-0.91%
Годовой прогноз:
-11.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 760.13 USD
Максимальная:
4 822.85 USD (24.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.85% (4 822.85 USD)
По эквити:
6.81% (1 098.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
ETHUSD 367
BTCUSD 333
US500 49
NAS100 35
EURUSD 14
US30 13
NZDUSD 12
EURCAD 11
AUDUSD 9
USDCHF 9
GBPUSD 7
USDJPY 7
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
ETHUSD 98
BTCUSD 865
US500 -851
NAS100 -436
EURUSD -8
US30 35
NZDUSD 15
EURCAD -144
AUDUSD -308
USDCHF -119
GBPUSD -59
USDJPY -9
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
ETHUSD 149K
BTCUSD 2.6M
US500 -29K
NAS100 -83K
EURUSD -386
US30 24K
NZDUSD 118
EURCAD -1.8K
AUDUSD -608
USDCHF -346
GBPUSD -69
USDJPY -330
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +292.30 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +1 055.19 USD
Макс. убыток в серии: -1 833.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
