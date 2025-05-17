- Прирост
Всего трейдов:
893
Прибыльных трейдов:
420 (47.03%)
Убыточных трейдов:
473 (52.97%)
Лучший трейд:
292.30 USD
Худший трейд:
-164.05 USD
Общая прибыль:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
Общий убыток:
-22 818.01 USD (15 492 925 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (1 055.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 192.99 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
42.19%
Макс. загрузка депозита:
55.63%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
-0.22
Длинных трейдов:
479 (53.64%)
Коротких трейдов:
414 (46.36%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-1.19 USD
Средняя прибыль:
51.80 USD
Средний убыток:
-48.24 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-1 833.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 833.84 USD (22)
Прирост в месяц:
-0.91%
Годовой прогноз:
-11.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 760.13 USD
Максимальная:
4 822.85 USD (24.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.85% (4 822.85 USD)
По эквити:
6.81% (1 098.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|367
|BTCUSD
|333
|US500
|49
|NAS100
|35
|EURUSD
|14
|US30
|13
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|7
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|ETHUSD
|98
|BTCUSD
|865
|US500
|-851
|NAS100
|-436
|EURUSD
|-8
|US30
|35
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|-144
|AUDUSD
|-308
|USDCHF
|-119
|GBPUSD
|-59
|USDJPY
|-9
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|ETHUSD
|149K
|BTCUSD
|2.6M
|US500
|-29K
|NAS100
|-83K
|EURUSD
|-386
|US30
|24K
|NZDUSD
|118
|EURCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-608
|USDCHF
|-346
|GBPUSD
|-69
|USDJPY
|-330
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +292.30 USD
Худший трейд: -164 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +1 055.19 USD
Макс. убыток в серии: -1 833.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.33 × 18
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
