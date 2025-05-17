SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0 comentarios
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2025 -6%
FusionMarkets-Live 2
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
895
Transacciones Rentables:
420 (46.92%)
Transacciones Irrentables:
475 (53.07%)
Mejor transacción:
292.30 USD
Peor transacción:
-164.05 USD
Beneficio Bruto:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 055.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 192.99 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
42.19%
Carga máxima del depósito:
55.63%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
481 (53.74%)
Transacciones Cortas:
414 (46.26%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-1.23 USD
Beneficio medio:
51.80 USD
Pérdidas medias:
-48.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-1 833.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 833.84 USD (22)
Crecimiento al mes:
-0.87%
Pronóstico anual:
-10.60%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 760.13 USD
Máxima:
4 822.85 USD (24.85%)
Reducción relativa:
De balance:
24.85% (4 822.85 USD)
De fondos:
6.81% (1 098.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
ETHUSD 367
BTCUSD 335
US500 49
NAS100 35
EURUSD 14
US30 13
NZDUSD 12
EURCAD 11
AUDUSD 9
USDCHF 9
GBPUSD 7
USDJPY 7
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
ETHUSD 98
BTCUSD 824
US500 -851
NAS100 -436
EURUSD -8
US30 35
NZDUSD 15
EURCAD -144
AUDUSD -308
USDCHF -119
GBPUSD -59
USDJPY -9
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
ETHUSD 149K
BTCUSD 2.6M
US500 -29K
NAS100 -83K
EURUSD -386
US30 24K
NZDUSD 118
EURCAD -1.8K
AUDUSD -608
USDCHF -346
GBPUSD -69
USDJPY -330
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +292.30 USD
Peor transacción: -164 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +1 055.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 833.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SFE MAM
5000 USD al mes
-6%
0
0
USD
19K
USD
33
99%
895
46%
42%
0.95
-1.23
USD
25%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.