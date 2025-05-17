- Incremento
Total de Trades:
895
Transacciones Rentables:
420 (46.92%)
Transacciones Irrentables:
475 (53.07%)
Mejor transacción:
292.30 USD
Peor transacción:
-164.05 USD
Beneficio Bruto:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
Pérdidas Brutas:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (1 055.19 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 192.99 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
42.19%
Carga máxima del depósito:
55.63%
Último trade:
22 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
-0.23
Transacciones Largas:
481 (53.74%)
Transacciones Cortas:
414 (46.26%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-1.23 USD
Beneficio medio:
51.80 USD
Pérdidas medias:
-48.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-1 833.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 833.84 USD (22)
Crecimiento al mes:
-0.87%
Pronóstico anual:
-10.60%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 760.13 USD
Máxima:
4 822.85 USD (24.85%)
Reducción relativa:
De balance:
24.85% (4 822.85 USD)
De fondos:
6.81% (1 098.51 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|367
|BTCUSD
|335
|US500
|49
|NAS100
|35
|EURUSD
|14
|US30
|13
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|7
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|ETHUSD
|98
|BTCUSD
|824
|US500
|-851
|NAS100
|-436
|EURUSD
|-8
|US30
|35
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|-144
|AUDUSD
|-308
|USDCHF
|-119
|GBPUSD
|-59
|USDJPY
|-9
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|ETHUSD
|149K
|BTCUSD
|2.6M
|US500
|-29K
|NAS100
|-83K
|EURUSD
|-386
|US30
|24K
|NZDUSD
|118
|EURCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-608
|USDCHF
|-346
|GBPUSD
|-69
|USDJPY
|-330
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +292.30 USD
Peor transacción: -164 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 22
Beneficio máximo consecutivo: +1 055.19 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 833.84 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
Coinexx-Live
|1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
Exness-Real9
|2.47 × 163
EagleFX-Live
|2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
Varchev-Real
|3.33 × 18
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
Exness-Real16
|4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
