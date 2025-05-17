シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
レビュー0件
33週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -6%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
895
利益トレード:
420 (46.92%)
損失トレード:
475 (53.07%)
ベストトレード:
292.30 USD
最悪のトレード:
-164.05 USD
総利益:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
総損失:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 055.19 USD)
最大連続利益:
1 192.99 USD (10)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
42.19%
最大入金額:
55.63%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
481 (53.74%)
短いトレード:
414 (46.26%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-1.23 USD
平均利益:
51.80 USD
平均損失:
-48.12 USD
最大連続の負け:
22 (-1 833.84 USD)
最大連続損失:
-1 833.84 USD (22)
月間成長:
-0.87%
年間予想:
-10.60%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 760.13 USD
最大の:
4 822.85 USD (24.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.85% (4 822.85 USD)
エクイティによる:
6.81% (1 098.51 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 367
BTCUSD 335
US500 49
NAS100 35
EURUSD 14
US30 13
NZDUSD 12
EURCAD 11
AUDUSD 9
USDCHF 9
GBPUSD 7
USDJPY 7
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 98
BTCUSD 824
US500 -851
NAS100 -436
EURUSD -8
US30 35
NZDUSD 15
EURCAD -144
AUDUSD -308
USDCHF -119
GBPUSD -59
USDJPY -9
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 149K
BTCUSD 2.6M
US500 -29K
NAS100 -83K
EURUSD -386
US30 24K
NZDUSD 118
EURCAD -1.8K
AUDUSD -608
USDCHF -346
GBPUSD -69
USDJPY -330
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +292.30 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +1 055.19 USD
最大連続損失: -1 833.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
レビューなし
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください