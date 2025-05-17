- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
895
利益トレード:
420 (46.92%)
損失トレード:
475 (53.07%)
ベストトレード:
292.30 USD
最悪のトレード:
-164.05 USD
総利益:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
総損失:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
最大連続の勝ち:
20 (1 055.19 USD)
最大連続利益:
1 192.99 USD (10)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
42.19%
最大入金額:
55.63%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
-0.23
長いトレード:
481 (53.74%)
短いトレード:
414 (46.26%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-1.23 USD
平均利益:
51.80 USD
平均損失:
-48.12 USD
最大連続の負け:
22 (-1 833.84 USD)
最大連続損失:
-1 833.84 USD (22)
月間成長:
-0.87%
年間予想:
-10.60%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 760.13 USD
最大の:
4 822.85 USD (24.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.85% (4 822.85 USD)
エクイティによる:
6.81% (1 098.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|367
|BTCUSD
|335
|US500
|49
|NAS100
|35
|EURUSD
|14
|US30
|13
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|7
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|98
|BTCUSD
|824
|US500
|-851
|NAS100
|-436
|EURUSD
|-8
|US30
|35
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|-144
|AUDUSD
|-308
|USDCHF
|-119
|GBPUSD
|-59
|USDJPY
|-9
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|149K
|BTCUSD
|2.6M
|US500
|-29K
|NAS100
|-83K
|EURUSD
|-386
|US30
|24K
|NZDUSD
|118
|EURCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-608
|USDCHF
|-346
|GBPUSD
|-69
|USDJPY
|-330
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +292.30 USD
最悪のトレード: -164 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +1 055.19 USD
最大連続損失: -1 833.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.33 × 18
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
5000 USD/月
-6%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
33
99%
895
46%
42%
0.95
-1.23
USD
USD
25%
1:500