SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
croissance depuis 2025 -16%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
541
Bénéfice trades:
251 (46.39%)
Perte trades:
290 (53.60%)
Meilleure transaction:
187.28 USD
Pire transaction:
-164.05 USD
Bénéfice brut:
11 751.92 USD (5 068 636 pips)
Perte brute:
-14 752.56 USD (8 396 962 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (968.43 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
968.43 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.08
Activité de trading:
38.42%
Charge de dépôt maximale:
55.63%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
42
Temps de détention moyen:
7 heures
Facteur de récupération:
-0.62
Longs trades:
323 (59.70%)
Courts trades:
218 (40.30%)
Facteur de profit:
0.80
Rendement attendu:
-5.55 USD
Bénéfice moyen:
46.82 USD
Perte moyenne:
-50.87 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-1 833.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 833.84 USD (22)
Croissance mensuelle:
-0.99%
Prévision annuelle:
-11.98%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 760.13 USD
Maximal:
4 822.85 USD (26.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.05% (4 822.85 USD)
Par fonds propres:
6.81% (1 098.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 195
BTCUSD 166
US500 49
NAS100 34
EURUSD 12
EURCAD 11
US30 10
NZDUSD 10
AUDUSD 9
USDJPY 7
USDCHF 6
GBPUSD 5
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD -78
BTCUSD -1.6K
US500 -851
NAS100 -343
EURUSD 36
EURCAD -144
US30 300
NZDUSD 196
AUDUSD -308
USDJPY -9
USDCHF -10
GBPUSD -48
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD 89K
BTCUSD -3.4M
US500 -29K
NAS100 -61K
EURUSD -173
EURCAD -1.8K
US30 101K
NZDUSD 651
AUDUSD -608
USDJPY -330
USDCHF 71
GBPUSD -18
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +187.28 USD
Pire transaction: -164 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +968.43 USD
Perte consécutive maximale: -1 833.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Aucun avis
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.