- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
895
Negociações com lucro:
420 (46.92%)
Negociações com perda:
475 (53.07%)
Melhor negociação:
292.30 USD
Pior negociação:
-164.05 USD
Lucro bruto:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
Perda bruta:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 055.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 192.99 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
42.19%
Depósito máximo carregado:
55.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
481 (53.74%)
Negociações curtas:
414 (46.26%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-1.23 USD
Lucro médio:
51.80 USD
Perda média:
-48.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-1 833.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 833.84 USD (22)
Crescimento mensal:
-0.87%
Previsão anual:
-10.60%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 760.13 USD
Máximo:
4 822.85 USD (24.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.85% (4 822.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.81% (1 098.51 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|367
|BTCUSD
|335
|US500
|49
|NAS100
|35
|EURUSD
|14
|US30
|13
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|7
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|ETHUSD
|98
|BTCUSD
|824
|US500
|-851
|NAS100
|-436
|EURUSD
|-8
|US30
|35
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|-144
|AUDUSD
|-308
|USDCHF
|-119
|GBPUSD
|-59
|USDJPY
|-9
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|ETHUSD
|149K
|BTCUSD
|2.6M
|US500
|-29K
|NAS100
|-83K
|EURUSD
|-386
|US30
|24K
|NZDUSD
|118
|EURCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-608
|USDCHF
|-346
|GBPUSD
|-69
|USDJPY
|-330
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +292.30 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +1 055.19 USD
Máxima perda consecutiva: -1 833.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.33 × 18
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
