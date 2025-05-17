SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0 comentários
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 -6%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
895
Negociações com lucro:
420 (46.92%)
Negociações com perda:
475 (53.07%)
Melhor negociação:
292.30 USD
Pior negociação:
-164.05 USD
Lucro bruto:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
Perda bruta:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (1 055.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 192.99 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
42.19%
Depósito máximo carregado:
55.63%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
-0.23
Negociações longas:
481 (53.74%)
Negociações curtas:
414 (46.26%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-1.23 USD
Lucro médio:
51.80 USD
Perda média:
-48.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
22 (-1 833.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 833.84 USD (22)
Crescimento mensal:
-0.87%
Previsão anual:
-10.60%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 760.13 USD
Máximo:
4 822.85 USD (24.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.85% (4 822.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.81% (1 098.51 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
ETHUSD 367
BTCUSD 335
US500 49
NAS100 35
EURUSD 14
US30 13
NZDUSD 12
EURCAD 11
AUDUSD 9
USDCHF 9
GBPUSD 7
USDJPY 7
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
ETHUSD 98
BTCUSD 824
US500 -851
NAS100 -436
EURUSD -8
US30 35
NZDUSD 15
EURCAD -144
AUDUSD -308
USDCHF -119
GBPUSD -59
USDJPY -9
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
ETHUSD 149K
BTCUSD 2.6M
US500 -29K
NAS100 -83K
EURUSD -386
US30 24K
NZDUSD 118
EURCAD -1.8K
AUDUSD -608
USDCHF -346
GBPUSD -69
USDJPY -330
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +292.30 USD
Pior negociação: -164 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 22
Máximo lucro consecutivo: +1 055.19 USD
Máxima perda consecutiva: -1 833.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
Sem comentários
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SFE MAM
5000 USD por mês
-6%
0
0
USD
19K
USD
33
99%
895
46%
42%
0.95
-1.23
USD
25%
1:500
Copiar

