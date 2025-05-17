- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
895
盈利交易:
420 (46.92%)
亏损交易:
475 (53.07%)
最好交易:
292.30 USD
最差交易:
-164.05 USD
毛利:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
毛利亏损:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
最大连续赢利:
20 (1 055.19 USD)
最大连续盈利:
1 192.99 USD (10)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
42.19%
最大入金加载:
55.63%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
481 (53.74%)
短期交易:
414 (46.26%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.23 USD
平均利润:
51.80 USD
平均损失:
-48.12 USD
最大连续失误:
22 (-1 833.84 USD)
最大连续亏损:
-1 833.84 USD (22)
每月增长:
-0.87%
年度预测:
-10.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4 760.13 USD
最大值:
4 822.85 USD (24.85%)
相对跌幅:
结余:
24.85% (4 822.85 USD)
净值:
6.81% (1 098.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|367
|BTCUSD
|335
|US500
|49
|NAS100
|35
|EURUSD
|14
|US30
|13
|NZDUSD
|12
|EURCAD
|11
|AUDUSD
|9
|USDCHF
|9
|GBPUSD
|7
|USDJPY
|7
|EURAUD
|5
|XAUUSD
|4
|EURJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADJPY
|2
|XAGUSD
|2
|GBPCHF
|2
|XPDUSD
|2
|AUDJPY
|1
|XPTUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|ETHUSD
|98
|BTCUSD
|824
|US500
|-851
|NAS100
|-436
|EURUSD
|-8
|US30
|35
|NZDUSD
|15
|EURCAD
|-144
|AUDUSD
|-308
|USDCHF
|-119
|GBPUSD
|-59
|USDJPY
|-9
|EURAUD
|144
|XAUUSD
|57
|EURJPY
|-193
|EURGBP
|-8
|CADJPY
|32
|XAGUSD
|-58
|GBPCHF
|-194
|XPDUSD
|-15
|AUDJPY
|-94
|XPTUSD
|187
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|ETHUSD
|149K
|BTCUSD
|2.6M
|US500
|-29K
|NAS100
|-83K
|EURUSD
|-386
|US30
|24K
|NZDUSD
|118
|EURCAD
|-1.8K
|AUDUSD
|-608
|USDCHF
|-346
|GBPUSD
|-69
|USDJPY
|-330
|EURAUD
|3K
|XAUUSD
|2.9K
|EURJPY
|-1.7K
|EURGBP
|96
|CADJPY
|328
|XAGUSD
|-1.1K
|GBPCHF
|-1.4K
|XPDUSD
|-533
|AUDJPY
|-425
|XPTUSD
|3.8K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +292.30 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +1 055.19 USD
最大连续亏损: -1 833.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 11
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.90 × 599
|
FusionMarkets-Live 2
|1.45 × 123
|
ICMarketsSC-Live04
|1.46 × 204
|
Coinexx-Live
|1.50 × 2
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live24
|1.69 × 125
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
EagleFX-Live
|2.71 × 7
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.33 × 18
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ThreeTraderLimited-Live02
|3.43 × 154
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FXGlobe-Real
|8.00 × 1
|
RoboForex-Pro-5
|15.93 × 387
|
SimpleFX-LiveUK
|20.50 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
-6%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
33
99%
895
46%
42%
0.95
-1.23
USD
USD
25%
1:500