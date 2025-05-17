信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SFE MAM
SFE Trading Pty Ltd

SFE MAM

SFE Trading Pty Ltd
0条评论
33
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2025 -6%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
895
盈利交易:
420 (46.92%)
亏损交易:
475 (53.07%)
最好交易:
292.30 USD
最差交易:
-164.05 USD
毛利:
21 754.77 USD (18 109 118 pips)
毛利亏损:
-22 858.70 USD (15 524 225 pips)
最大连续赢利:
20 (1 055.19 USD)
最大连续盈利:
1 192.99 USD (10)
夏普比率:
-0.02
交易活动:
42.19%
最大入金加载:
55.63%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
10 小时
采收率:
-0.23
长期交易:
481 (53.74%)
短期交易:
414 (46.26%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-1.23 USD
平均利润:
51.80 USD
平均损失:
-48.12 USD
最大连续失误:
22 (-1 833.84 USD)
最大连续亏损:
-1 833.84 USD (22)
每月增长:
-0.87%
年度预测:
-10.60%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
4 760.13 USD
最大值:
4 822.85 USD (24.85%)
相对跌幅:
结余:
24.85% (4 822.85 USD)
净值:
6.81% (1 098.51 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
ETHUSD 367
BTCUSD 335
US500 49
NAS100 35
EURUSD 14
US30 13
NZDUSD 12
EURCAD 11
AUDUSD 9
USDCHF 9
GBPUSD 7
USDJPY 7
EURAUD 5
XAUUSD 4
EURJPY 4
EURGBP 4
CADJPY 2
XAGUSD 2
GBPCHF 2
XPDUSD 2
AUDJPY 1
XPTUSD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
ETHUSD 98
BTCUSD 824
US500 -851
NAS100 -436
EURUSD -8
US30 35
NZDUSD 15
EURCAD -144
AUDUSD -308
USDCHF -119
GBPUSD -59
USDJPY -9
EURAUD 144
XAUUSD 57
EURJPY -193
EURGBP -8
CADJPY 32
XAGUSD -58
GBPCHF -194
XPDUSD -15
AUDJPY -94
XPTUSD 187
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
ETHUSD 149K
BTCUSD 2.6M
US500 -29K
NAS100 -83K
EURUSD -386
US30 24K
NZDUSD 118
EURCAD -1.8K
AUDUSD -608
USDCHF -346
GBPUSD -69
USDJPY -330
EURAUD 3K
XAUUSD 2.9K
EURJPY -1.7K
EURGBP 96
CADJPY 328
XAGUSD -1.1K
GBPCHF -1.4K
XPDUSD -533
AUDJPY -425
XPTUSD 3.8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +292.30 USD
最差交易: -164 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +1 055.19 USD
最大连续亏损: -1 833.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 11
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.90 × 599
FusionMarkets-Live 2
1.45 × 123
ICMarketsSC-Live04
1.46 × 204
Coinexx-Live
1.50 × 2
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
ICMarketsSC-Live24
1.69 × 125
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
Exness-Real9
2.47 × 163
EagleFX-Live
2.71 × 7
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Varchev-Real
3.33 × 18
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ThreeTraderLimited-Live02
3.43 × 154
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FXGlobe-Real
8.00 × 1
RoboForex-Pro-5
15.93 × 387
SimpleFX-LiveUK
20.50 × 2
没有评论
2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 215 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 20:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.27 11:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.21 10:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.17 13:51
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.17 13:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.17 13:51
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SFE MAM
每月5000 USD
-6%
0
0
USD
19K
USD
33
99%
895
46%
42%
0.95
-1.23
USD
25%
1:500
