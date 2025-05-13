- Büyüme
İşlemler:
625
Kârla kapanan işlemler:
325 (52.00%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (48.00%)
En iyi işlem:
19.15 USD
En kötü işlem:
-19.05 USD
Brüt kâr:
694.26 USD (71 953 pips)
Brüt zarar:
-719.95 USD (69 615 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (74.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
74.67 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
66.31%
Maks. mevduat yükü:
16.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
11 saat
Düzelme faktörü:
-0.22
Alış işlemleri:
295 (47.20%)
Satış işlemleri:
330 (52.80%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-0.04 USD
Ortalama kâr:
2.14 USD
Ortalama zarar:
-2.40 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-18.56 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-39.14 USD (8)
Aylık büyüme:
-36.89%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
34.70 USD
Maksimum:
116.90 USD (49.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.32% (116.90 USD)
Varlığa göre:
13.92% (21.84 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|593
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|-32
|AUDUSD
|0
|EURGBP
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.6K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|898
|XAUUSD
|-3.2K
|AUDUSD
|43
|EURGBP
|-302
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.15 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +74.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.56 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
İnceleme yok
