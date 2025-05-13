- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
659
利益トレード:
345 (52.35%)
損失トレード:
314 (47.65%)
ベストトレード:
19.15 USD
最悪のトレード:
-19.05 USD
総利益:
706.64 USD (73 215 pips)
総損失:
-742.92 USD (71 696 pips)
最大連続の勝ち:
11 (74.67 USD)
最大連続利益:
74.67 USD (11)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
45.51%
最大入金額:
16.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
309 (46.89%)
短いトレード:
350 (53.11%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.06 USD
平均利益:
2.05 USD
平均損失:
-2.37 USD
最大連続の負け:
12 (-18.56 USD)
最大連続損失:
-39.14 USD (8)
月間成長:
0.76%
年間予想:
9.25%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.05 USD
最大の:
129.07 USD (54.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.46% (129.07 USD)
エクイティによる:
13.92% (21.84 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|620
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|15
|XAUUSD
|-32
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|1.4K
|XAUUSD
|-3.2K
|EURGBP
|-683
|AUDUSD
|-322
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.15 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +74.67 USD
最大連続損失: -18.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|11.00 × 2
これは小さな口座だ。 取引はかなり複雑だ。 手動の監視注文もあれば、ガトリングEAのような簡単なオープン注文もある。 現在の市場環境の変化や私のスケジュールに合わせて一つの選択肢を開く方法は、プロのやり方と違って、もっと普通なことが多いかもしれない。 しかし、少し驚くことも多い。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-24%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
33
93%
659
52%
46%
0.95
-0.06
USD
USD
54%
1:500