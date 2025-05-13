シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Yuqiu 2025
Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
レビュー0件
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
659
利益トレード:
345 (52.35%)
損失トレード:
314 (47.65%)
ベストトレード:
19.15 USD
最悪のトレード:
-19.05 USD
総利益:
706.64 USD (73 215 pips)
総損失:
-742.92 USD (71 696 pips)
最大連続の勝ち:
11 (74.67 USD)
最大連続利益:
74.67 USD (11)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
45.51%
最大入金額:
16.71%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
-0.28
長いトレード:
309 (46.89%)
短いトレード:
350 (53.11%)
プロフィットファクター:
0.95
期待されたペイオフ:
-0.06 USD
平均利益:
2.05 USD
平均損失:
-2.37 USD
最大連続の負け:
12 (-18.56 USD)
最大連続損失:
-39.14 USD (8)
月間成長:
0.76%
年間予想:
9.25%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
42.05 USD
最大の:
129.07 USD (54.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.46% (129.07 USD)
エクイティによる:
13.92% (21.84 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 620
NZDUSD 13
USDCHF 8
XAUUSD 6
EURGBP 5
AUDUSD 5
GBPJPY 1
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD -1
NZDUSD -1
USDCHF 15
XAUUSD -32
EURGBP -9
AUDUSD -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 5K
NZDUSD 14
USDCHF 1.4K
XAUUSD -3.2K
EURGBP -683
AUDUSD -322
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.15 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +74.67 USD
最大連続損失: -18.56 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
これは小さな口座だ。 取引はかなり複雑だ。 手動の監視注文もあれば、ガトリングEAのような簡単なオープン注文もある。 現在の市場環境の変化や私のスケジュールに合わせて一つの選択肢を開く方法は、プロのやり方と違って、もっと普通なことが多いかもしれない。 しかし、少し驚くことも多い。
レビューなし
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Yuqiu 2025
30 USD/月
-24%
0
0
USD
114
USD
33
93%
659
52%
46%
0.95
-0.06
USD
54%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください