- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
659
Negociações com lucro:
345 (52.35%)
Negociações com perda:
314 (47.65%)
Melhor negociação:
19.15 USD
Pior negociação:
-19.05 USD
Lucro bruto:
706.64 USD (73 215 pips)
Perda bruta:
-742.92 USD (71 696 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (74.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.67 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
45.51%
Depósito máximo carregado:
16.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
309 (46.89%)
Negociações curtas:
350 (53.11%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.06 USD
Lucro médio:
2.05 USD
Perda média:
-2.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-18.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.14 USD (8)
Crescimento mensal:
0.76%
Previsão anual:
9.25%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.05 USD
Máximo:
129.07 USD (54.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.46% (129.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.92% (21.84 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|620
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|15
|XAUUSD
|-32
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|1.4K
|XAUUSD
|-3.2K
|EURGBP
|-683
|AUDUSD
|-322
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.15 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +74.67 USD
Máxima perda consecutiva: -18.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|11.00 × 2
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-24%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
33
93%
659
52%
46%
0.95
-0.06
USD
USD
54%
1:500