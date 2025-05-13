SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Yuqiu 2025
Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
33 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
659
Negociações com lucro:
345 (52.35%)
Negociações com perda:
314 (47.65%)
Melhor negociação:
19.15 USD
Pior negociação:
-19.05 USD
Lucro bruto:
706.64 USD (73 215 pips)
Perda bruta:
-742.92 USD (71 696 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (74.67 USD)
Máximo lucro consecutivo:
74.67 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
45.51%
Depósito máximo carregado:
16.71%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
-0.28
Negociações longas:
309 (46.89%)
Negociações curtas:
350 (53.11%)
Fator de lucro:
0.95
Valor esperado:
-0.06 USD
Lucro médio:
2.05 USD
Perda média:
-2.37 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-18.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-39.14 USD (8)
Crescimento mensal:
0.76%
Previsão anual:
9.25%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
42.05 USD
Máximo:
129.07 USD (54.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.46% (129.07 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.92% (21.84 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 620
NZDUSD 13
USDCHF 8
XAUUSD 6
EURGBP 5
AUDUSD 5
GBPJPY 1
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD -1
NZDUSD -1
USDCHF 15
XAUUSD -32
EURGBP -9
AUDUSD -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 5K
NZDUSD 14
USDCHF 1.4K
XAUUSD -3.2K
EURGBP -683
AUDUSD -322
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Sem comentários
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
