Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
0 отзывов
33 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
659
Прибыльных трейдов:
345 (52.35%)
Убыточных трейдов:
314 (47.65%)
Лучший трейд:
19.15 USD
Худший трейд:
-19.05 USD
Общая прибыль:
706.64 USD (73 215 pips)
Общий убыток:
-742.92 USD (71 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (74.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.67 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
45.51%
Макс. загрузка депозита:
16.71%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
309 (46.89%)
Коротких трейдов:
350 (53.11%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-2.37 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-18.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.14 USD (8)
Прирост в месяц:
0.76%
Годовой прогноз:
9.25%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.05 USD
Максимальная:
129.07 USD (54.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.46% (129.07 USD)
По эквити:
13.92% (21.84 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 620
NZDUSD 13
USDCHF 8
XAUUSD 6
EURGBP 5
AUDUSD 5
GBPJPY 1
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD -1
NZDUSD -1
USDCHF 15
XAUUSD -32
EURGBP -9
AUDUSD -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 5K
NZDUSD 14
USDCHF 1.4K
XAUUSD -3.2K
EURGBP -683
AUDUSD -322
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.15 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +74.67 USD
Макс. убыток в серии: -18.56 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Нет отзывов
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Yuqiu 2025
30 USD в месяц
-24%
0
0
USD
114
USD
33
93%
659
52%
46%
0.95
-0.06
USD
54%
1:500
