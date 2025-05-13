- Прирост
Всего трейдов:
659
Прибыльных трейдов:
345 (52.35%)
Убыточных трейдов:
314 (47.65%)
Лучший трейд:
19.15 USD
Худший трейд:
-19.05 USD
Общая прибыль:
706.64 USD (73 215 pips)
Общий убыток:
-742.92 USD (71 696 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (74.67 USD)
Макс. прибыль в серии:
74.67 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
45.51%
Макс. загрузка депозита:
16.71%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
11 часов
Фактор восстановления:
-0.28
Длинных трейдов:
309 (46.89%)
Коротких трейдов:
350 (53.11%)
Профит фактор:
0.95
Мат. ожидание:
-0.06 USD
Средняя прибыль:
2.05 USD
Средний убыток:
-2.37 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-18.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-39.14 USD (8)
Прирост в месяц:
0.76%
Годовой прогноз:
9.25%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
42.05 USD
Максимальная:
129.07 USD (54.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.46% (129.07 USD)
По эквити:
13.92% (21.84 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|620
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|15
|XAUUSD
|-32
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|1.4K
|XAUUSD
|-3.2K
|EURGBP
|-683
|AUDUSD
|-322
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.15 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +74.67 USD
Макс. убыток в серии: -18.56 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
