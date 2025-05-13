SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Yuqiu 2025
Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
0 avis
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -17%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
618
Bénéfice trades:
321 (51.94%)
Perte trades:
297 (48.06%)
Meilleure transaction:
19.15 USD
Pire transaction:
-19.05 USD
Bénéfice brut:
689.94 USD (71 495 pips)
Perte brute:
-715.18 USD (69 161 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (74.67 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
74.67 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
66.31%
Charge de dépôt maximale:
16.71%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
11 heures
Facteur de récupération:
-0.22
Longs trades:
290 (46.93%)
Courts trades:
328 (53.07%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-0.04 USD
Bénéfice moyen:
2.15 USD
Perte moyenne:
-2.41 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-18.56 USD)
Perte consécutive maximale:
-39.14 USD (8)
Croissance mensuelle:
-36.66%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
34.70 USD
Maximal:
112.47 USD (47.45%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.45% (112.47 USD)
Par fonds propres:
13.92% (21.84 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 586
NZDUSD 13
USDCHF 7
XAUUSD 6
AUDUSD 3
EURGBP 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 6
NZDUSD -1
USDCHF 10
XAUUSD -32
AUDUSD 0
EURGBP -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 5.5K
NZDUSD 14
USDCHF 898
XAUUSD -3.2K
AUDUSD 43
EURGBP -302
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.15 USD
Pire transaction: -19 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +74.67 USD
Perte consécutive maximale: -18.56 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Aucun avis
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Yuqiu 2025
30 USD par mois
-17%
0
0
USD
125
USD
20
94%
618
51%
66%
0.96
-0.04
USD
47%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.