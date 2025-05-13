- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
659
Transacciones Rentables:
345 (52.35%)
Transacciones Irrentables:
314 (47.65%)
Mejor transacción:
19.15 USD
Peor transacción:
-19.05 USD
Beneficio Bruto:
706.64 USD (73 215 pips)
Pérdidas Brutas:
-742.92 USD (71 696 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (74.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.67 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
45.51%
Carga máxima del depósito:
16.71%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
309 (46.89%)
Transacciones Cortas:
350 (53.11%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.06 USD
Beneficio medio:
2.05 USD
Pérdidas medias:
-2.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-18.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.14 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.76%
Pronóstico anual:
9.25%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
42.05 USD
Máxima:
129.07 USD (54.46%)
Reducción relativa:
De balance:
54.46% (129.07 USD)
De fondos:
13.92% (21.84 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|620
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|15
|XAUUSD
|-32
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|1.4K
|XAUUSD
|-3.2K
|EURGBP
|-683
|AUDUSD
|-322
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +19.15 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +74.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|11.00 × 2
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
No hay comentarios
