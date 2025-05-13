SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Yuqiu 2025
Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
0 comentarios
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
659
Transacciones Rentables:
345 (52.35%)
Transacciones Irrentables:
314 (47.65%)
Mejor transacción:
19.15 USD
Peor transacción:
-19.05 USD
Beneficio Bruto:
706.64 USD (73 215 pips)
Pérdidas Brutas:
-742.92 USD (71 696 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (74.67 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
74.67 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
45.51%
Carga máxima del depósito:
16.71%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
-0.28
Transacciones Largas:
309 (46.89%)
Transacciones Cortas:
350 (53.11%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-0.06 USD
Beneficio medio:
2.05 USD
Pérdidas medias:
-2.37 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-18.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-39.14 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.76%
Pronóstico anual:
9.25%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
42.05 USD
Máxima:
129.07 USD (54.46%)
Reducción relativa:
De balance:
54.46% (129.07 USD)
De fondos:
13.92% (21.84 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 620
NZDUSD 13
USDCHF 8
XAUUSD 6
EURGBP 5
AUDUSD 5
GBPJPY 1
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD -1
NZDUSD -1
USDCHF 15
XAUUSD -32
EURGBP -9
AUDUSD -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 5K
NZDUSD 14
USDCHF 1.4K
XAUUSD -3.2K
EURGBP -683
AUDUSD -322
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.15 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +74.67 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -18.56 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
No hay comentarios
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Yuqiu 2025
30 USD al mes
-24%
0
0
USD
114
USD
33
93%
659
52%
46%
0.95
-0.06
USD
54%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.