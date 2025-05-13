信号部分
Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
659
盈利交易:
345 (52.35%)
亏损交易:
314 (47.65%)
最好交易:
19.15 USD
最差交易:
-19.05 USD
毛利:
706.64 USD (73 215 pips)
毛利亏损:
-742.92 USD (71 696 pips)
最大连续赢利:
11 (74.67 USD)
最大连续盈利:
74.67 USD (11)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
45.51%
最大入金加载:
16.71%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.28
长期交易:
309 (46.89%)
短期交易:
350 (53.11%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
2.05 USD
平均损失:
-2.37 USD
最大连续失误:
12 (-18.56 USD)
最大连续亏损:
-39.14 USD (8)
每月增长:
0.76%
年度预测:
9.25%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
42.05 USD
最大值:
129.07 USD (54.46%)
相对跌幅:
结余:
54.46% (129.07 USD)
净值:
13.92% (21.84 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 620
NZDUSD 13
USDCHF 8
XAUUSD 6
EURGBP 5
AUDUSD 5
GBPJPY 1
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD -1
NZDUSD -1
USDCHF 15
XAUUSD -32
EURGBP -9
AUDUSD -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 5K
NZDUSD 14
USDCHF 1.4K
XAUUSD -3.2K
EURGBP -683
AUDUSD -322
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.15 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +74.67 USD
最大连续亏损: -18.56 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
这是一个微小的账户。交易的方式比较杂。有人工看盘开单；有类似加特林EA的短暂开单。开单的方式选择围绕当前的市场环境变化，及我的时间安排，可能很多时候不像专业人士的手法，比较平常。但是，或许经常有点小惊喜。
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
