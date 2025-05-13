- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
659
盈利交易:
345 (52.35%)
亏损交易:
314 (47.65%)
最好交易:
19.15 USD
最差交易:
-19.05 USD
毛利:
706.64 USD (73 215 pips)
毛利亏损:
-742.92 USD (71 696 pips)
最大连续赢利:
11 (74.67 USD)
最大连续盈利:
74.67 USD (11)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
45.51%
最大入金加载:
16.71%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
11 小时
采收率:
-0.28
长期交易:
309 (46.89%)
短期交易:
350 (53.11%)
利润因子:
0.95
预期回报:
-0.06 USD
平均利润:
2.05 USD
平均损失:
-2.37 USD
最大连续失误:
12 (-18.56 USD)
最大连续亏损:
-39.14 USD (8)
每月增长:
0.76%
年度预测:
9.25%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
42.05 USD
最大值:
129.07 USD (54.46%)
相对跌幅:
结余:
54.46% (129.07 USD)
净值:
13.92% (21.84 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|620
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|15
|XAUUSD
|-32
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|1.4K
|XAUUSD
|-3.2K
|EURGBP
|-683
|AUDUSD
|-322
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.15 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +74.67 USD
最大连续亏损: -18.56 USD
这是一个微小的账户。交易的方式比较杂。有人工看盘开单；有类似加特林EA的短暂开单。开单的方式选择围绕当前的市场环境变化，及我的时间安排，可能很多时候不像专业人士的手法，比较平常。但是，或许经常有点小惊喜。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-24%
0
0
USD
USD
114
USD
USD
33
93%
659
52%
46%
0.95
-0.06
USD
USD
54%
1:500