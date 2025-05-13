- Wachstum
Trades insgesamt:
659
Gewinntrades:
345 (52.35%)
Verlusttrades:
314 (47.65%)
Bester Trade:
19.15 USD
Schlechtester Trade:
-19.05 USD
Bruttoprofit:
706.64 USD (73 215 pips)
Bruttoverlust:
-742.92 USD (71 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (74.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.67 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
45.51%
Max deposit load:
16.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
309 (46.89%)
Short-Positionen:
350 (53.11%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-18.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.14 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.76%
Jahresprognose:
9.25%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.05 USD
Maximaler:
129.07 USD (54.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.46% (129.07 USD)
Kapital:
13.92% (21.84 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|620
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|8
|XAUUSD
|6
|EURGBP
|5
|AUDUSD
|5
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|-1
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|15
|XAUUSD
|-32
|EURGBP
|-9
|AUDUSD
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|5K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|1.4K
|XAUUSD
|-3.2K
|EURGBP
|-683
|AUDUSD
|-322
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +19.15 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.56 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|11.00 × 2
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Keine Bewertungen
