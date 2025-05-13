SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Yuqiu 2025
Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
0 Bewertungen
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -24%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
659
Gewinntrades:
345 (52.35%)
Verlusttrades:
314 (47.65%)
Bester Trade:
19.15 USD
Schlechtester Trade:
-19.05 USD
Bruttoprofit:
706.64 USD (73 215 pips)
Bruttoverlust:
-742.92 USD (71 696 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (74.67 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
74.67 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
45.51%
Max deposit load:
16.71%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
11 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
309 (46.89%)
Short-Positionen:
350 (53.11%)
Profit-Faktor:
0.95
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.37 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-18.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-39.14 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.76%
Jahresprognose:
9.25%
Algo-Trading:
93%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
42.05 USD
Maximaler:
129.07 USD (54.46%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.46% (129.07 USD)
Kapital:
13.92% (21.84 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 620
NZDUSD 13
USDCHF 8
XAUUSD 6
EURGBP 5
AUDUSD 5
GBPJPY 1
USDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD -1
NZDUSD -1
USDCHF 15
XAUUSD -32
EURGBP -9
AUDUSD -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 5K
NZDUSD 14
USDCHF 1.4K
XAUUSD -3.2K
EURGBP -683
AUDUSD -322
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.15 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +74.67 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -18.56 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Keine Bewertungen
2025.12.17 07:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.01 02:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 17:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 16:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 13:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 18:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 16:09
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Yuqiu 2025
30 USD pro Monat
-24%
0
0
USD
114
USD
33
93%
659
52%
46%
0.95
-0.06
USD
54%
1:500
