Trade:
625
Profit Trade:
325 (52.00%)
Loss Trade:
300 (48.00%)
Best Trade:
19.15 USD
Worst Trade:
-19.05 USD
Profitto lordo:
694.26 USD (71 953 pips)
Perdita lorda:
-719.95 USD (69 615 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (74.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
66.31%
Massimo carico di deposito:
16.71%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
295 (47.20%)
Short Trade:
330 (52.80%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.40 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-18.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.14 USD (8)
Crescita mensile:
-36.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.70 USD
Massimale:
116.90 USD (49.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.32% (116.90 USD)
Per equità:
13.92% (21.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|593
|NZDUSD
|13
|USDCHF
|7
|XAUUSD
|6
|AUDUSD
|3
|EURGBP
|1
|GBPJPY
|1
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|6
|NZDUSD
|-1
|USDCHF
|10
|XAUUSD
|-32
|AUDUSD
|0
|EURGBP
|-4
|GBPJPY
|-2
|USDJPY
|-2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|5.6K
|NZDUSD
|14
|USDCHF
|898
|XAUUSD
|-3.2K
|AUDUSD
|43
|EURGBP
|-302
|GBPJPY
|-247
|USDJPY
|-289
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +19.15 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +74.67 USD
Massima perdita consecutiva: -18.56 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|4.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|11.00 × 2
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Non ci sono recensioni
