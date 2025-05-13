SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yuqiu 2025
Yi Qin Tang

Yuqiu 2025

Yi Qin Tang
0 recensioni
20 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -17%
TradeMaxGlobal-Live3
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
625
Profit Trade:
325 (52.00%)
Loss Trade:
300 (48.00%)
Best Trade:
19.15 USD
Worst Trade:
-19.05 USD
Profitto lordo:
694.26 USD (71 953 pips)
Perdita lorda:
-719.95 USD (69 615 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (74.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
74.67 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
66.31%
Massimo carico di deposito:
16.71%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.22
Long Trade:
295 (47.20%)
Short Trade:
330 (52.80%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.04 USD
Profitto medio:
2.14 USD
Perdita media:
-2.40 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-18.56 USD)
Massima perdita consecutiva:
-39.14 USD (8)
Crescita mensile:
-36.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
94%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
34.70 USD
Massimale:
116.90 USD (49.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.32% (116.90 USD)
Per equità:
13.92% (21.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 593
NZDUSD 13
USDCHF 7
XAUUSD 6
AUDUSD 3
EURGBP 1
GBPJPY 1
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 6
NZDUSD -1
USDCHF 10
XAUUSD -32
AUDUSD 0
EURGBP -4
GBPJPY -2
USDJPY -2
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 5.6K
NZDUSD 14
USDCHF 898
XAUUSD -3.2K
AUDUSD 43
EURGBP -302
GBPJPY -247
USDJPY -289
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.15 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +74.67 USD
Massima perdita consecutiva: -18.56 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GlobalPrime-Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
Exness-Real17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
4.00 × 1
XMGlobal-Real 24
11.00 × 2
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
This is a tiny account. The trading is a bit of a mixed bag. There is a manual watch to open orders; there are similar to the Gatling EA brief open orders. The way to open a single choice around the current market environment changes, and my time schedule, may be a lot of times unlike the professionals' approach, more common. However, perhaps often a little surprise.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 10:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 01:43
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 14:26
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.27% of days out of 79 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 11:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 15:38
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.54% of days out of 65 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 01:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.22 21:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.18 14:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 01:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.17 15:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.13 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 14:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.33% of days out of 30 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.09 16:35
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yuqiu 2025
30USD al mese
-17%
0
0
USD
124
USD
20
94%
625
52%
66%
0.96
-0.04
USD
49%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.