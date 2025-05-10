SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / MiniIndice2025
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 inceleme
Güvenilirlik
21 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
765
Kârla kapanan işlemler:
592 (77.38%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (22.61%)
En iyi işlem:
20.28 BRL
En kötü işlem:
-28.11 BRL
Brüt kâr:
1 631.87 BRL (4 437 870 pips)
Brüt zarar:
-870.29 BRL (212 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
153 (322.30 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
322.30 BRL (153)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
88.47%
Maks. mevduat yükü:
26.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
698 (91.24%)
Satış işlemleri:
67 (8.76%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
1.00 BRL
Ortalama kâr:
2.76 BRL
Ortalama zarar:
-5.03 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
56 (-567.70 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-567.70 BRL (56)
Aylık büyüme:
6.18%
Yıllık tahmin:
75.00%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
567.70 BRL (20.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.21% (567.70 BRL)
Varlığa göre:
53.20% (2 181.03 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 170
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 199
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 133K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.28 BRL
En kötü işlem: -28 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 153
Maksimum ardışık kayıp: 56
Maksimum ardışık kâr: +322.30 BRL
Maksimum ardışık zarar: -567.70 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "4xCube-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Capital em risco 1.584,38
İnceleme yok
