İşlemler:
765
Kârla kapanan işlemler:
592 (77.38%)
Zararla kapanan işlemler:
173 (22.61%)
En iyi işlem:
20.28 BRL
En kötü işlem:
-28.11 BRL
Brüt kâr:
1 631.87 BRL (4 437 870 pips)
Brüt zarar:
-870.29 BRL (212 310 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
153 (322.30 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
322.30 BRL (153)
Sharpe oranı:
0.23
Alım-satım etkinliği:
88.47%
Maks. mevduat yükü:
26.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
33
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
1.34
Alış işlemleri:
698 (91.24%)
Satış işlemleri:
67 (8.76%)
Kâr faktörü:
1.88
Beklenen getiri:
1.00 BRL
Ortalama kâr:
2.76 BRL
Ortalama zarar:
-5.03 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
56 (-567.70 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-567.70 BRL (56)
Aylık büyüme:
6.18%
Yıllık tahmin:
75.00%
Algo alım-satım:
3%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 BRL
Maksimum:
567.70 BRL (20.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.21% (567.70 BRL)
Varlığa göre:
53.20% (2 181.03 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|199
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|133K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.28 BRL
En kötü işlem: -28 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 153
Maksimum ardışık kayıp: 56
Maksimum ardışık kâr: +322.30 BRL
Maksimum ardışık zarar: -567.70 BRL
