Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 47%
4xCube-MT5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 101
이익 거래:
772 (70.11%)
손실 거래:
329 (29.88%)
최고의 거래:
237.12 BRL
최악의 거래:
-164.16 BRL
총 수익:
3 461.72 BRL (5 035 955 pips)
총 손실:
-2 472.01 BRL (408 080 pips)
연속 최대 이익:
153 (322.30 BRL)
연속 최대 이익:
393.60 BRL (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
84.56%
최대 입금량:
26.91%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.74
롱(주식매수):
929 (84.38%)
숏(주식차입매도):
172 (15.62%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
0.90 BRL
평균 이익:
4.48 BRL
평균 손실:
-7.51 BRL
연속 최대 손실:
56 (-567.70 BRL)
연속 최대 손실:
-567.70 BRL (56)
월별 성장률:
6.20%
연간 예측:
75.18%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 BRL
최대한의:
567.70 BRL (20.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.21% (567.70 BRL)
자본금별:
53.20% (2 181.03 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 268
WINZ25xx 199
WING26xx 33
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 93
WINZ25xx 147
WING26xx 61
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 54K
WINZ25xx 35K
WING26xx 4.7K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +237.12 BRL
최악의 거래: -164 BRL
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 56
연속 최대 이익: +322.30 BRL
연속 최대 손실: -567.70 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Capital em risco 1.584,38
리뷰 없음
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.15 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.