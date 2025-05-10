- 자본
트레이드:
1 101
이익 거래:
772 (70.11%)
손실 거래:
329 (29.88%)
최고의 거래:
237.12 BRL
최악의 거래:
-164.16 BRL
총 수익:
3 461.72 BRL (5 035 955 pips)
총 손실:
-2 472.01 BRL (408 080 pips)
연속 최대 이익:
153 (322.30 BRL)
연속 최대 이익:
393.60 BRL (2)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
84.56%
최대 입금량:
26.91%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
5 일
회복 요인:
1.74
롱(주식매수):
929 (84.38%)
숏(주식차입매도):
172 (15.62%)
수익 요인:
1.40
기대수익:
0.90 BRL
평균 이익:
4.48 BRL
평균 손실:
-7.51 BRL
연속 최대 손실:
56 (-567.70 BRL)
연속 최대 손실:
-567.70 BRL (56)
월별 성장률:
6.20%
연간 예측:
75.18%
Algo 트레이딩:
4%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 BRL
최대한의:
567.70 BRL (20.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.21% (567.70 BRL)
자본금별:
53.20% (2 181.03 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|268
|WINZ25xx
|199
|WING26xx
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|93
|WINZ25xx
|147
|WING26xx
|61
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|54K
|WINZ25xx
|35K
|WING26xx
|4.7K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +237.12 BRL
최악의 거래: -164 BRL
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 56
연속 최대 이익: +322.30 BRL
연속 최대 손실: -567.70 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "4xCube-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Capital em risco 1.584,38
리뷰 없음
