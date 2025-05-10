СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MiniIndice2025
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 отзывов
Надежность
33 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 43%
4xCube-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 086
Прибыльных трейдов:
761 (70.07%)
Убыточных трейдов:
325 (29.93%)
Лучший трейд:
237.12 BRL
Худший трейд:
-164.16 BRL
Общая прибыль:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
Общий убыток:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
153 (322.30 BRL)
Макс. прибыль в серии:
393.60 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
83.50%
Макс. загрузка депозита:
26.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
915 (84.25%)
Коротких трейдов:
171 (15.75%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.81 BRL
Средняя прибыль:
4.38 BRL
Средний убыток:
-7.56 BRL
Макс. серия проигрышей:
56 (-567.70 BRL)
Макс. убыток в серии:
-567.70 BRL (56)
Прирост в месяц:
6.90%
Годовой прогноз:
83.78%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
567.70 BRL (20.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.21% (567.70 BRL)
По эквити:
53.20% (2 181.03 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 268
WINZ25xx 199
WING26xx 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 93
WINZ25xx 147
WING26xx 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 54K
WINZ25xx 35K
WING26xx -5.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +237.12 BRL
Худший трейд: -164 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 56
Макс. прибыль в серии: +322.30 BRL
Макс. убыток в серии: -567.70 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Capital em risco 1.584,38
Нет отзывов
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.15 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
