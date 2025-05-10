- Прирост
Всего трейдов:
1 086
Прибыльных трейдов:
761 (70.07%)
Убыточных трейдов:
325 (29.93%)
Лучший трейд:
237.12 BRL
Худший трейд:
-164.16 BRL
Общая прибыль:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
Общий убыток:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Макс. серия выигрышей:
153 (322.30 BRL)
Макс. прибыль в серии:
393.60 BRL (2)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
83.50%
Макс. загрузка депозита:
26.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
5 дней
Фактор восстановления:
1.55
Длинных трейдов:
915 (84.25%)
Коротких трейдов:
171 (15.75%)
Профит фактор:
1.36
Мат. ожидание:
0.81 BRL
Средняя прибыль:
4.38 BRL
Средний убыток:
-7.56 BRL
Макс. серия проигрышей:
56 (-567.70 BRL)
Макс. убыток в серии:
-567.70 BRL (56)
Прирост в месяц:
6.90%
Годовой прогноз:
83.78%
Алготрейдинг:
4%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 BRL
Максимальная:
567.70 BRL (20.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.21% (567.70 BRL)
По эквити:
53.20% (2 181.03 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|268
|WINZ25xx
|199
|WING26xx
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|93
|WINZ25xx
|147
|WING26xx
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|54K
|WINZ25xx
|35K
|WING26xx
|-5.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Лучший трейд: +237.12 BRL
Худший трейд: -164 BRL
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 56
Макс. прибыль в серии: +322.30 BRL
Макс. убыток в серии: -567.70 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "4xCube-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Capital em risco 1.584,38
