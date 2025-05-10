- Crescimento
Negociações:
1 086
Negociações com lucro:
761 (70.07%)
Negociações com perda:
325 (29.93%)
Melhor negociação:
237.12 BRL
Pior negociação:
-164.16 BRL
Lucro bruto:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
Perda bruta:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
153 (322.30 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
393.60 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
83.50%
Depósito máximo carregado:
26.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
915 (84.25%)
Negociações curtas:
171 (15.75%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.81 BRL
Lucro médio:
4.38 BRL
Perda média:
-7.56 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
56 (-567.70 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-567.70 BRL (56)
Crescimento mensal:
6.90%
Previsão anual:
83.78%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
567.70 BRL (20.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.21% (567.70 BRL)
Pelo Capital Líquido:
53.20% (2 181.03 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|268
|WINZ25xx
|199
|WING26xx
|18
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|93
|WINZ25xx
|147
|WING26xx
|12
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|54K
|WINZ25xx
|35K
|WING26xx
|-5.8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +237.12 BRL
Pior negociação: -164 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 56
Máximo lucro consecutivo: +322.30 BRL
Máxima perda consecutiva: -567.70 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Capital em risco 1.584,38
