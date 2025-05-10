SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / MiniIndice2025
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 comentários
Confiabilidade
33 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 43%
4xCube-MT5
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 086
Negociações com lucro:
761 (70.07%)
Negociações com perda:
325 (29.93%)
Melhor negociação:
237.12 BRL
Pior negociação:
-164.16 BRL
Lucro bruto:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
Perda bruta:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
153 (322.30 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
393.60 BRL (2)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
83.50%
Depósito máximo carregado:
26.91%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
5 dias
Fator de recuperação:
1.55
Negociações longas:
915 (84.25%)
Negociações curtas:
171 (15.75%)
Fator de lucro:
1.36
Valor esperado:
0.81 BRL
Lucro médio:
4.38 BRL
Perda média:
-7.56 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
56 (-567.70 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-567.70 BRL (56)
Crescimento mensal:
6.90%
Previsão anual:
83.78%
Algotrading:
4%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 BRL
Máximo:
567.70 BRL (20.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.21% (567.70 BRL)
Pelo Capital Líquido:
53.20% (2 181.03 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 268
WINZ25xx 199
WING26xx 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 93
WINZ25xx 147
WING26xx 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 54K
WINZ25xx 35K
WING26xx -5.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +237.12 BRL
Pior negociação: -164 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 56
Máximo lucro consecutivo: +322.30 BRL
Máxima perda consecutiva: -567.70 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "4xCube-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Capital em risco 1.584,38
Sem comentários
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.15 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
MiniIndice2025
30 USD por mês
43%
0
0
USD
4K
BRL
33
4%
1 086
70%
84%
1.35
0.81
BRL
53%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.