Total de Trades:
1 086
Transacciones Rentables:
761 (70.07%)
Transacciones Irrentables:
325 (29.93%)
Mejor transacción:
237.12 BRL
Peor transacción:
-164.16 BRL
Beneficio Bruto:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
153 (322.30 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
393.60 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
83.50%
Carga máxima del depósito:
26.91%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
915 (84.25%)
Transacciones Cortas:
171 (15.75%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
0.81 BRL
Beneficio medio:
4.38 BRL
Pérdidas medias:
-7.56 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
56 (-567.70 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-567.70 BRL (56)
Crecimiento al mes:
6.90%
Pronóstico anual:
83.78%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
567.70 BRL (20.92%)
Reducción relativa:
De balance:
13.21% (567.70 BRL)
De fondos:
53.20% (2 181.03 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|268
|WINZ25xx
|199
|WING26xx
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|93
|WINZ25xx
|147
|WING26xx
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|54K
|WINZ25xx
|35K
|WING26xx
|-5.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Capital em risco 1.584,38
No hay comentarios
