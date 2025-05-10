SeñalesSecciones
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 comentarios
Fiabilidad
33 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 43%
4xCube-MT5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 086
Transacciones Rentables:
761 (70.07%)
Transacciones Irrentables:
325 (29.93%)
Mejor transacción:
237.12 BRL
Peor transacción:
-164.16 BRL
Beneficio Bruto:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
153 (322.30 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
393.60 BRL (2)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
83.50%
Carga máxima del depósito:
26.91%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
5 días
Factor de Recuperación:
1.55
Transacciones Largas:
915 (84.25%)
Transacciones Cortas:
171 (15.75%)
Factor de Beneficio:
1.36
Beneficio Esperado:
0.81 BRL
Beneficio medio:
4.38 BRL
Pérdidas medias:
-7.56 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
56 (-567.70 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-567.70 BRL (56)
Crecimiento al mes:
6.90%
Pronóstico anual:
83.78%
Trading algorítmico:
4%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 BRL
Máxima:
567.70 BRL (20.92%)
Reducción relativa:
De balance:
13.21% (567.70 BRL)
De fondos:
53.20% (2 181.03 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 268
WINZ25xx 199
WING26xx 18
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 93
WINZ25xx 147
WING26xx 12
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 54K
WINZ25xx 35K
WING26xx -5.8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +237.12 BRL
Peor transacción: -164 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 56
Beneficio máximo consecutivo: +322.30 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -567.70 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "4xCube-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Capital em risco 1.584,38
No hay comentarios
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.15 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
MiniIndice2025
30 USD al mes
43%
0
0
USD
4K
BRL
33
4%
1 086
70%
84%
1.35
0.81
BRL
53%
1:500
