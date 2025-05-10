SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / MiniIndice2025
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 recensioni
Affidabilità
21 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
765
Profit Trade:
592 (77.38%)
Loss Trade:
173 (22.61%)
Best Trade:
20.28 BRL
Worst Trade:
-28.11 BRL
Profitto lordo:
1 631.87 BRL (4 437 870 pips)
Perdita lorda:
-870.29 BRL (212 310 pips)
Vincite massime consecutive:
153 (322.30 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
322.30 BRL (153)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
88.47%
Massimo carico di deposito:
26.91%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
698 (91.24%)
Short Trade:
67 (8.76%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
1.00 BRL
Profitto medio:
2.76 BRL
Perdita media:
-5.03 BRL
Massime perdite consecutive:
56 (-567.70 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-567.70 BRL (56)
Crescita mensile:
7.83%
Previsione annuale:
95.04%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
567.70 BRL (20.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.21% (567.70 BRL)
Per equità:
53.20% (2 181.03 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 170
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 199
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 133K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.28 BRL
Worst Trade: -28 BRL
Vincite massime consecutive: 153
Massime perdite consecutive: 56
Massimo profitto consecutivo: +322.30 BRL
Massima perdita consecutiva: -567.70 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Capital em risco 1.584,38
Non ci sono recensioni
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MiniIndice2025
30USD al mese
38%
0
0
USD
4.1K
BRL
21
3%
765
77%
88%
1.87
1.00
BRL
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.