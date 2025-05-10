- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
765
Profit Trade:
592 (77.38%)
Loss Trade:
173 (22.61%)
Best Trade:
20.28 BRL
Worst Trade:
-28.11 BRL
Profitto lordo:
1 631.87 BRL (4 437 870 pips)
Perdita lorda:
-870.29 BRL (212 310 pips)
Vincite massime consecutive:
153 (322.30 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
322.30 BRL (153)
Indice di Sharpe:
0.23
Attività di trading:
88.47%
Massimo carico di deposito:
26.91%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
33
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
1.34
Long Trade:
698 (91.24%)
Short Trade:
67 (8.76%)
Fattore di profitto:
1.88
Profitto previsto:
1.00 BRL
Profitto medio:
2.76 BRL
Perdita media:
-5.03 BRL
Massime perdite consecutive:
56 (-567.70 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-567.70 BRL (56)
Crescita mensile:
7.83%
Previsione annuale:
95.04%
Algo trading:
3%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 BRL
Massimale:
567.70 BRL (20.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.21% (567.70 BRL)
Per equità:
53.20% (2 181.03 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|199
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|133K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.28 BRL
Worst Trade: -28 BRL
Vincite massime consecutive: 153
Massime perdite consecutive: 56
Massimo profitto consecutivo: +322.30 BRL
Massima perdita consecutiva: -567.70 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "4xCube-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Capital em risco 1.584,38
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
38%
0
0
USD
USD
4.1K
BRL
BRL
21
3%
765
77%
88%
1.87
1.00
BRL
BRL
53%
1:500