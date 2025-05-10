- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 087
Gewinntrades:
762 (70.10%)
Verlusttrades:
325 (29.90%)
Bester Trade:
237.12 BRL
Schlechtester Trade:
-164.16 BRL
Bruttoprofit:
3 384.38 BRL (5 025 515 pips)
Bruttoverlust:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
153 (322.30 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
393.60 BRL (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
83.50%
Max deposit load:
26.91%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
916 (84.27%)
Short-Positionen:
171 (15.73%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 BRL
Durchschnittlicher Profit:
4.44 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-7.56 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
56 (-567.70 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-567.70 BRL (56)
Wachstum pro Monat :
6.15%
Jahresprognose:
74.64%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
567.70 BRL (20.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.21% (567.70 BRL)
Kapital:
53.20% (2 181.03 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|268
|WINZ25xx
|199
|WING26xx
|19
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|93
|WINZ25xx
|147
|WING26xx
|34
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|54K
|WINZ25xx
|35K
|WING26xx
|-4.1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +237.12 BRL
Schlechtester Trade: -164 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 56
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +322.30 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -567.70 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Capital em risco 1.584,38
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
USD
4K
BRL
BRL
34
4%
1 087
70%
84%
1.37
0.85
BRL
BRL
53%
1:500