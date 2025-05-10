SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MiniIndice2025
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
34 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
4xCube-MT5
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 087
Gewinntrades:
762 (70.10%)
Verlusttrades:
325 (29.90%)
Bester Trade:
237.12 BRL
Schlechtester Trade:
-164.16 BRL
Bruttoprofit:
3 384.38 BRL (5 025 515 pips)
Bruttoverlust:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
153 (322.30 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
393.60 BRL (2)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
83.50%
Max deposit load:
26.91%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
5 Tage
Erholungsfaktor:
1.64
Long-Positionen:
916 (84.27%)
Short-Positionen:
171 (15.73%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 BRL
Durchschnittlicher Profit:
4.44 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-7.56 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
56 (-567.70 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-567.70 BRL (56)
Wachstum pro Monat :
6.15%
Jahresprognose:
74.64%
Algo-Trading:
4%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 BRL
Maximaler:
567.70 BRL (20.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.21% (567.70 BRL)
Kapital:
53.20% (2 181.03 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 268
WINZ25xx 199
WING26xx 19
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 93
WINZ25xx 147
WING26xx 34
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 54K
WINZ25xx 35K
WING26xx -4.1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +237.12 BRL
Schlechtester Trade: -164 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 56
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +322.30 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -567.70 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "4xCube-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Capital em risco 1.584,38
Keine Bewertungen
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.15 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MiniIndice2025
30 USD pro Monat
44%
0
0
USD
4K
BRL
34
4%
1 087
70%
84%
1.37
0.85
BRL
53%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.