Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
レビュー0件
信頼性
33週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 43%
4xCube-MT5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 086
利益トレード:
761 (70.07%)
損失トレード:
325 (29.93%)
ベストトレード:
237.12 BRL
最悪のトレード:
-164.16 BRL
総利益:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
総損失:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
最大連続の勝ち:
153 (322.30 BRL)
最大連続利益:
393.60 BRL (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
83.50%
最大入金額:
26.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
915 (84.25%)
短いトレード:
171 (15.75%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
0.81 BRL
平均利益:
4.38 BRL
平均損失:
-7.56 BRL
最大連続の負け:
56 (-567.70 BRL)
最大連続損失:
-567.70 BRL (56)
月間成長:
6.90%
年間予想:
83.78%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
567.70 BRL (20.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.21% (567.70 BRL)
エクイティによる:
53.20% (2 181.03 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 268
WINZ25xx 199
WING26xx 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 93
WINZ25xx 147
WING26xx 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 54K
WINZ25xx 35K
WING26xx -5.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +237.12 BRL
最悪のトレード: -164 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 56
最大連続利益: +322.30 BRL
最大連続損失: -567.70 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Capital em risco 1.584,38
レビューなし
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.15 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
