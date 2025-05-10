- 成長
トレード:
1 086
利益トレード:
761 (70.07%)
損失トレード:
325 (29.93%)
ベストトレード:
237.12 BRL
最悪のトレード:
-164.16 BRL
総利益:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
総損失:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
最大連続の勝ち:
153 (322.30 BRL)
最大連続利益:
393.60 BRL (2)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
83.50%
最大入金額:
26.91%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
5 日
リカバリーファクター:
1.55
長いトレード:
915 (84.25%)
短いトレード:
171 (15.75%)
プロフィットファクター:
1.36
期待されたペイオフ:
0.81 BRL
平均利益:
4.38 BRL
平均損失:
-7.56 BRL
最大連続の負け:
56 (-567.70 BRL)
最大連続損失:
-567.70 BRL (56)
月間成長:
6.90%
年間予想:
83.78%
アルゴリズム取引:
4%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 BRL
最大の:
567.70 BRL (20.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.21% (567.70 BRL)
エクイティによる:
53.20% (2 181.03 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|268
|WINZ25xx
|199
|WING26xx
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|93
|WINZ25xx
|147
|WING26xx
|12
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|54K
|WINZ25xx
|35K
|WING26xx
|-5.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
ベストトレード: +237.12 BRL
最悪のトレード: -164 BRL
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 56
最大連続利益: +322.30 BRL
最大連続損失: -567.70 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"4xCube-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Capital em risco 1.584,38
