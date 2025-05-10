SignauxSections
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
0 avis
Fiabilité
20 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 38%
4xCube-MT5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
762
Bénéfice trades:
592 (77.69%)
Perte trades:
170 (22.31%)
Meilleure transaction:
20.28 BRL
Pire transaction:
-28.11 BRL
Bénéfice brut:
1 631.87 BRL (4 437 870 pips)
Perte brute:
-855.57 BRL (210 835 pips)
Gains consécutifs maximales:
153 (322.30 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
322.30 BRL (153)
Ratio de Sharpe:
0.23
Activité de trading:
88.47%
Charge de dépôt maximale:
26.91%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
31
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
1.37
Longs trades:
695 (91.21%)
Courts trades:
67 (8.79%)
Facteur de profit:
1.91
Rendement attendu:
1.02 BRL
Bénéfice moyen:
2.76 BRL
Perte moyenne:
-5.03 BRL
Pertes consécutives maximales:
56 (-567.70 BRL)
Perte consécutive maximale:
-567.70 BRL (56)
Croissance mensuelle:
8.21%
Prévision annuelle:
99.67%
Algo trading:
3%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 BRL
Maximal:
567.70 BRL (20.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.21% (567.70 BRL)
Par fonds propres:
53.20% (2 181.03 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 167
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 205
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 134K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.28 BRL
Pire transaction: -28 BRL
Gains consécutifs maximales: 153
Pertes consécutives maximales: 56
Bénéfice consécutif maximal: +322.30 BRL
Perte consécutive maximale: -567.70 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "4xCube-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Capital em risco 1.584,38
Aucun avis
2025.09.18 19:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 14:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 16:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 13:17
No swaps are charged
2025.08.28 12:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 15:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 15:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.19 17:25
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.12 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.07 16:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 15:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 14:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.07 13:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.04 13:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 20:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 19:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
