- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 086
盈利交易:
761 (70.07%)
亏损交易:
325 (29.93%)
最好交易:
237.12 BRL
最差交易:
-164.16 BRL
毛利:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
毛利亏损:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
最大连续赢利:
153 (322.30 BRL)
最大连续盈利:
393.60 BRL (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
83.50%
最大入金加载:
26.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.55
长期交易:
915 (84.25%)
短期交易:
171 (15.75%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.81 BRL
平均利润:
4.38 BRL
平均损失:
-7.56 BRL
最大连续失误:
56 (-567.70 BRL)
最大连续亏损:
-567.70 BRL (56)
每月增长:
6.90%
年度预测:
83.78%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
567.70 BRL (20.92%)
相对跌幅:
结余:
13.21% (567.70 BRL)
净值:
53.20% (2 181.03 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINQ25xx
|270
|WINM25xx
|269
|WINV25xx
|268
|WINZ25xx
|199
|WING26xx
|18
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINQ25xx
|-29
|WINM25xx
|182
|WINV25xx
|93
|WINZ25xx
|147
|WING26xx
|12
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINQ25xx
|17K
|WINM25xx
|137K
|WINV25xx
|54K
|WINZ25xx
|35K
|WING26xx
|-5.8K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +237.12 BRL
最差交易: -164 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 56
最大连续盈利: +322.30 BRL
最大连续亏损: -567.70 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Capital em risco 1.584,38
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
43%
0
0
USD
USD
4K
BRL
BRL
33
4%
1 086
70%
84%
1.35
0.81
BRL
BRL
53%
1:500