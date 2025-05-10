信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MiniIndice2025
Adriano Mebquita De Paiva

MiniIndice2025

Adriano Mebquita De Paiva
可靠性
33
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 43%
4xCube-MT5
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 086
盈利交易:
761 (70.07%)
亏损交易:
325 (29.93%)
最好交易:
237.12 BRL
最差交易:
-164.16 BRL
毛利:
3 334.13 BRL (5 023 840 pips)
毛利亏损:
-2 455.61 BRL (406 410 pips)
最大连续赢利:
153 (322.30 BRL)
最大连续盈利:
393.60 BRL (2)
夏普比率:
0.07
交易活动:
83.50%
最大入金加载:
26.91%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
21
平均持有时间:
5 天
采收率:
1.55
长期交易:
915 (84.25%)
短期交易:
171 (15.75%)
利润因子:
1.36
预期回报:
0.81 BRL
平均利润:
4.38 BRL
平均损失:
-7.56 BRL
最大连续失误:
56 (-567.70 BRL)
最大连续亏损:
-567.70 BRL (56)
每月增长:
6.90%
年度预测:
83.78%
算法交易:
4%
结余跌幅:
绝对:
0.00 BRL
最大值:
567.70 BRL (20.92%)
相对跌幅:
结余:
13.21% (567.70 BRL)
净值:
53.20% (2 181.03 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINQ25xx 270
WINM25xx 269
WINV25xx 268
WINZ25xx 199
WING26xx 18
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINQ25xx -29
WINM25xx 182
WINV25xx 93
WINZ25xx 147
WING26xx 12
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINQ25xx 17K
WINM25xx 137K
WINV25xx 54K
WINZ25xx 35K
WING26xx -5.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +237.12 BRL
最差交易: -164 BRL
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 56
最大连续盈利: +322.30 BRL
最大连续亏损: -567.70 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 4xCube-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Capital em risco 1.584,38
2025.12.18 16:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 14:05
80% of growth achieved within 11 days. This comprises 4.91% of days out of 224 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 20:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.15 13:00
No swaps are charged
2025.12.12 19:35
No swaps are charged on the signal account
2025.12.12 13:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 15:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.26 17:55
No swaps are charged
2025.11.24 15:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 12:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.03 20:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 14:21
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.15 08:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.07 17:54
No swaps are charged on the signal account
2025.10.03 15:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
MiniIndice2025
每月30 USD
43%
0
0
USD
4K
BRL
33
4%
1 086
70%
84%
1.35
0.81
BRL
53%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载