Algorithmization Sp. z o.o.

Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0 inceleme
Güvenilirlik
106 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 22%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
988
Kârla kapanan işlemler:
601 (60.82%)
Zararla kapanan işlemler:
387 (39.17%)
En iyi işlem:
1 722.72 USD
En kötü işlem:
-1 651.20 USD
Brüt kâr:
17 722.58 USD (3 230 718 pips)
Brüt zarar:
-18 210.56 USD (667 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
134 (738.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 755.72 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
103.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
734 (74.29%)
Satış işlemleri:
254 (25.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
29.49 USD
Ortalama zarar:
-47.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-322.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 773.22 USD (4)
Aylık büyüme:
26.53%
Yıllık tahmin:
321.85%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 113.82 USD
Maksimum:
5 290.19 USD (166.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.34% (649.95 USD)
Varlığa göre:
22.00% (2 856.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD.pro 321
EURUSD.pro 140
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
AUDJPY.pro 47
ETHUSD 42
US30.pro 37
US500.pro 29
SILVER.pro 28
AUDNZD.pro 26
CHFJPY.pro 21
OILBRNT.pro 19
NVDA_CFD.US 10
BTCUSD 8
TSLA_CFD.US 6
AAPL_CFD.US 3
NATGAS.pro 2
AMZN_CFD.US 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD.pro 3.4K
EURUSD.pro -1.8K
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
AUDJPY.pro -430
ETHUSD -900
US30.pro -196
US500.pro 8
SILVER.pro 243
AUDNZD.pro -10
CHFJPY.pro 2.6K
OILBRNT.pro -2.9K
NVDA_CFD.US 1.6K
BTCUSD 23
TSLA_CFD.US -1.1K
AAPL_CFD.US -283
NATGAS.pro 150
AMZN_CFD.US -46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD.pro 266K
EURUSD.pro -4.6K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
AUDJPY.pro -2K
ETHUSD -66K
US30.pro -328
US500.pro 497
SILVER.pro 5.6K
AUDNZD.pro -149
CHFJPY.pro 28K
OILBRNT.pro -1.8K
NVDA_CFD.US 7.3K
BTCUSD 100K
TSLA_CFD.US -5.5K
AAPL_CFD.US -1.1K
NATGAS.pro -144
AMZN_CFD.US -178
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 722.72 USD
En kötü işlem: -1 651 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +738.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.78 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Program-assisted manual trading.
İnceleme yok
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 14:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 712 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
Share of trading days is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.13 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 14:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 18:13
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 9.03% of days out of the 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
80% of trades performed within 28 days. This comprises 4.68% of days out of the 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.33% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
