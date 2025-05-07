- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
988
Kârla kapanan işlemler:
601 (60.82%)
Zararla kapanan işlemler:
387 (39.17%)
En iyi işlem:
1 722.72 USD
En kötü işlem:
-1 651.20 USD
Brüt kâr:
17 722.58 USD (3 230 718 pips)
Brüt zarar:
-18 210.56 USD (667 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
134 (738.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 755.72 USD (2)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
103.13%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
-0.09
Alış işlemleri:
734 (74.29%)
Satış işlemleri:
254 (25.71%)
Kâr faktörü:
0.97
Beklenen getiri:
-0.49 USD
Ortalama kâr:
29.49 USD
Ortalama zarar:
-47.06 USD
Maksimum ardışık kayıp:
36 (-322.78 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 773.22 USD (4)
Aylık büyüme:
26.53%
Yıllık tahmin:
321.85%
Algo alım-satım:
64%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 113.82 USD
Maksimum:
5 290.19 USD (166.55%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.34% (649.95 USD)
Varlığa göre:
22.00% (2 856.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|321
|EURUSD.pro
|140
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|AUDJPY.pro
|47
|ETHUSD
|42
|US30.pro
|37
|US500.pro
|29
|SILVER.pro
|28
|AUDNZD.pro
|26
|CHFJPY.pro
|21
|OILBRNT.pro
|19
|NVDA_CFD.US
|10
|BTCUSD
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AAPL_CFD.US
|3
|NATGAS.pro
|2
|AMZN_CFD.US
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD.pro
|3.4K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|AUDJPY.pro
|-430
|ETHUSD
|-900
|US30.pro
|-196
|US500.pro
|8
|SILVER.pro
|243
|AUDNZD.pro
|-10
|CHFJPY.pro
|2.6K
|OILBRNT.pro
|-2.9K
|NVDA_CFD.US
|1.6K
|BTCUSD
|23
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AAPL_CFD.US
|-283
|NATGAS.pro
|150
|AMZN_CFD.US
|-46
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD.pro
|266K
|EURUSD.pro
|-4.6K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|AUDJPY.pro
|-2K
|ETHUSD
|-66K
|US30.pro
|-328
|US500.pro
|497
|SILVER.pro
|5.6K
|AUDNZD.pro
|-149
|CHFJPY.pro
|28K
|OILBRNT.pro
|-1.8K
|NVDA_CFD.US
|7.3K
|BTCUSD
|100K
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AAPL_CFD.US
|-1.1K
|NATGAS.pro
|-144
|AMZN_CFD.US
|-178
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 722.72 USD
En kötü işlem: -1 651 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +738.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -322.78 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OANDATMS-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Program-assisted manual trading.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
22%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
106
64%
988
60%
100%
0.97
-0.49
USD
USD
44%
1:100