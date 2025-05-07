- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 209
盈利交易:
699 (57.81%)
亏损交易:
510 (42.18%)
最好交易:
1 722.72 USD
最差交易:
-1 651.20 USD
毛利:
25 000.18 USD (5 134 441 pips)
毛利亏损:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
最大连续赢利:
134 (738.46 USD)
最大连续盈利:
1 755.72 USD (2)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
103.13%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.33
长期交易:
839 (69.40%)
短期交易:
370 (30.60%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-1.45 USD
平均利润:
35.77 USD
平均损失:
-52.45 USD
最大连续失误:
36 (-322.78 USD)
最大连续亏损:
-1 773.22 USD (4)
每月增长:
8.53%
年度预测:
103.53%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
3 134.37 USD
最大值:
5 310.74 USD (167.20%)
相对跌幅:
结余:
44.34% (649.95 USD)
净值:
22.00% (2 856.67 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|346
|EURUSD.pro
|145
|AUDNZD.pro
|99
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|ETHUSD
|49
|AUDJPY.pro
|47
|OILBRNT.pro
|45
|SILVER.pro
|41
|NVDA_CFD.US
|37
|US30.pro
|37
|CHFJPY.pro
|31
|US500.pro
|29
|BTCUSD
|27
|NATGAS.pro
|11
|AAPL_CFD.US
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AMZN_CFD.US
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|AUDNZD.pro
|-118
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|ETHUSD
|-773
|AUDJPY.pro
|-430
|OILBRNT.pro
|-2.6K
|SILVER.pro
|346
|NVDA_CFD.US
|2.2K
|US30.pro
|-196
|CHFJPY.pro
|3.2K
|US500.pro
|8
|BTCUSD
|-796
|NATGAS.pro
|-798
|AAPL_CFD.US
|-60
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AMZN_CFD.US
|195
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.pro
|207K
|EURUSD.pro
|-4.3K
|AUDNZD.pro
|-2.6K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|ETHUSD
|-34K
|AUDJPY.pro
|-2K
|OILBRNT.pro
|-1.3K
|SILVER.pro
|7.5K
|NVDA_CFD.US
|10K
|US30.pro
|-328
|CHFJPY.pro
|48K
|US500.pro
|497
|BTCUSD
|-1.5M
|NATGAS.pro
|-2.2K
|AAPL_CFD.US
|608
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AMZN_CFD.US
|1.2K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 722.72 USD
最差交易: -1 651 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +738.46 USD
最大连续亏损: -322.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Program-assisted manual trading.
没有评论
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
119
71%
1 209
57%
100%
0.93
-1.45
USD
USD
44%
1:100