Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0条评论
可靠性
119
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 9%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 209
盈利交易:
699 (57.81%)
亏损交易:
510 (42.18%)
最好交易:
1 722.72 USD
最差交易:
-1 651.20 USD
毛利:
25 000.18 USD (5 134 441 pips)
毛利亏损:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
最大连续赢利:
134 (738.46 USD)
最大连续盈利:
1 755.72 USD (2)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
103.13%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.33
长期交易:
839 (69.40%)
短期交易:
370 (30.60%)
利润因子:
0.93
预期回报:
-1.45 USD
平均利润:
35.77 USD
平均损失:
-52.45 USD
最大连续失误:
36 (-322.78 USD)
最大连续亏损:
-1 773.22 USD (4)
每月增长:
8.53%
年度预测:
103.53%
算法交易:
71%
结余跌幅:
绝对:
3 134.37 USD
最大值:
5 310.74 USD (167.20%)
相对跌幅:
结余:
44.34% (649.95 USD)
净值:
22.00% (2 856.67 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD.pro 346
EURUSD.pro 145
AUDNZD.pro 99
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
ETHUSD 49
AUDJPY.pro 47
OILBRNT.pro 45
SILVER.pro 41
NVDA_CFD.US 37
US30.pro 37
CHFJPY.pro 31
US500.pro 29
BTCUSD 27
NATGAS.pro 11
AAPL_CFD.US 8
TSLA_CFD.US 6
AMZN_CFD.US 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD.pro 1.9K
EURUSD.pro -1.8K
AUDNZD.pro -118
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
ETHUSD -773
AUDJPY.pro -430
OILBRNT.pro -2.6K
SILVER.pro 346
NVDA_CFD.US 2.2K
US30.pro -196
CHFJPY.pro 3.2K
US500.pro 8
BTCUSD -796
NATGAS.pro -798
AAPL_CFD.US -60
TSLA_CFD.US -1.1K
AMZN_CFD.US 195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD.pro 207K
EURUSD.pro -4.3K
AUDNZD.pro -2.6K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
ETHUSD -34K
AUDJPY.pro -2K
OILBRNT.pro -1.3K
SILVER.pro 7.5K
NVDA_CFD.US 10K
US30.pro -328
CHFJPY.pro 48K
US500.pro 497
BTCUSD -1.5M
NATGAS.pro -2.2K
AAPL_CFD.US 608
TSLA_CFD.US -5.5K
AMZN_CFD.US 1.2K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 722.72 USD
最差交易: -1 651 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +738.46 USD
最大连续亏损: -322.78 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OANDATMS-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Program-assisted manual trading.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Semiautomated Follow
每月30 USD
9%
0
0
USD
10K
USD
119
71%
1 209
57%
100%
0.93
-1.45
USD
44%
1:100
