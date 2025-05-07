SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Semiautomated Follow
Algorithmization Sp. z o.o.

Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0 comentários
Confiabilidade
119 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 10%
OANDATMS-MT5
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 211
Negociações com lucro:
701 (57.88%)
Negociações com perda:
510 (42.11%)
Melhor negociação:
1 722.72 USD
Pior negociação:
-1 651.20 USD
Lucro bruto:
25 117.94 USD (5 279 073 pips)
Perda bruta:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
134 (738.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 755.72 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
103.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
840 (69.36%)
Negociações curtas:
371 (30.64%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-1.35 USD
Lucro médio:
35.83 USD
Perda média:
-52.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-322.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 773.22 USD (4)
Crescimento mensal:
11.15%
Previsão anual:
135.31%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 134.37 USD
Máximo:
5 310.74 USD (167.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.34% (649.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.00% (2 856.67 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD.pro 346
EURUSD.pro 145
AUDNZD.pro 99
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
ETHUSD 49
AUDJPY.pro 47
OILBRNT.pro 46
SILVER.pro 41
NVDA_CFD.US 37
US30.pro 37
CHFJPY.pro 31
US500.pro 29
BTCUSD 28
NATGAS.pro 11
AAPL_CFD.US 8
TSLA_CFD.US 6
AMZN_CFD.US 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD.pro 1.9K
EURUSD.pro -1.8K
AUDNZD.pro -118
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
ETHUSD -773
AUDJPY.pro -430
OILBRNT.pro -2.5K
SILVER.pro 346
NVDA_CFD.US 2.2K
US30.pro -196
CHFJPY.pro 3.2K
US500.pro 8
BTCUSD -709
NATGAS.pro -798
AAPL_CFD.US -60
TSLA_CFD.US -1.1K
AMZN_CFD.US 195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD.pro 207K
EURUSD.pro -4.3K
AUDNZD.pro -2.6K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
ETHUSD -34K
AUDJPY.pro -2K
OILBRNT.pro -1.3K
SILVER.pro 7.5K
NVDA_CFD.US 10K
US30.pro -328
CHFJPY.pro 48K
US500.pro 497
BTCUSD -1.4M
NATGAS.pro -2.2K
AAPL_CFD.US 608
TSLA_CFD.US -5.5K
AMZN_CFD.US 1.2K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 722.72 USD
Pior negociação: -1 651 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +738.46 USD
Máxima perda consecutiva: -322.78 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Program-assisted manual trading.
Sem comentários
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 20:01
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 806 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 800 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 20:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.29 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 768 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Semiautomated Follow
30 USD por mês
10%
0
0
USD
11K
USD
119
71%
1 211
57%
100%
0.93
-1.35
USD
44%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.