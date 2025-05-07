- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 211
Negociações com lucro:
701 (57.88%)
Negociações com perda:
510 (42.11%)
Melhor negociação:
1 722.72 USD
Pior negociação:
-1 651.20 USD
Lucro bruto:
25 117.94 USD (5 279 073 pips)
Perda bruta:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
134 (738.46 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 755.72 USD (2)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
103.13%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.31
Negociações longas:
840 (69.36%)
Negociações curtas:
371 (30.64%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-1.35 USD
Lucro médio:
35.83 USD
Perda média:
-52.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
36 (-322.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 773.22 USD (4)
Crescimento mensal:
11.15%
Previsão anual:
135.31%
Algotrading:
71%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 134.37 USD
Máximo:
5 310.74 USD (167.20%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.34% (649.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
22.00% (2 856.67 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|346
|EURUSD.pro
|145
|AUDNZD.pro
|99
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|ETHUSD
|49
|AUDJPY.pro
|47
|OILBRNT.pro
|46
|SILVER.pro
|41
|NVDA_CFD.US
|37
|US30.pro
|37
|CHFJPY.pro
|31
|US500.pro
|29
|BTCUSD
|28
|NATGAS.pro
|11
|AAPL_CFD.US
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AMZN_CFD.US
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|AUDNZD.pro
|-118
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|ETHUSD
|-773
|AUDJPY.pro
|-430
|OILBRNT.pro
|-2.5K
|SILVER.pro
|346
|NVDA_CFD.US
|2.2K
|US30.pro
|-196
|CHFJPY.pro
|3.2K
|US500.pro
|8
|BTCUSD
|-709
|NATGAS.pro
|-798
|AAPL_CFD.US
|-60
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AMZN_CFD.US
|195
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD.pro
|207K
|EURUSD.pro
|-4.3K
|AUDNZD.pro
|-2.6K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|ETHUSD
|-34K
|AUDJPY.pro
|-2K
|OILBRNT.pro
|-1.3K
|SILVER.pro
|7.5K
|NVDA_CFD.US
|10K
|US30.pro
|-328
|CHFJPY.pro
|48K
|US500.pro
|497
|BTCUSD
|-1.4M
|NATGAS.pro
|-2.2K
|AAPL_CFD.US
|608
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AMZN_CFD.US
|1.2K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 722.72 USD
Pior negociação: -1 651 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +738.46 USD
Máxima perda consecutiva: -322.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OANDATMS-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Program-assisted manual trading.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
10%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
119
71%
1 211
57%
100%
0.93
-1.35
USD
USD
44%
1:100