Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0 리뷰
안정성
121
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 17%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 242
이익 거래:
716 (57.64%)
손실 거래:
526 (42.35%)
최고의 거래:
1 722.72 USD
최악의 거래:
-1 651.20 USD
총 수익:
26 360.04 USD (5 522 585 pips)
총 손실:
-27 302.83 USD (4 233 658 pips)
연속 최대 이익:
134 (738.46 USD)
연속 최대 이익:
1 755.72 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
103.13%
최근 거래:
60 분 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
857 (69.00%)
숏(주식차입매도):
385 (31.00%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.76 USD
평균 이익:
36.82 USD
평균 손실:
-51.91 USD
연속 최대 손실:
36 (-322.78 USD)
연속 최대 손실:
-1 773.22 USD (4)
월별 성장률:
14.65%
연간 예측:
177.75%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 134.37 USD
최대한의:
5 310.74 USD (167.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.34% (649.95 USD)
자본금별:
22.00% (2 856.67 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD.pro 348
EURUSD.pro 145
AUDNZD.pro 103
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
OILBRNT.pro 51
ETHUSD 51
AUDJPY.pro 47
NVDA_CFD.US 47
SILVER.pro 44
US30.pro 37
BTCUSD 32
CHFJPY.pro 31
US500.pro 29
NATGAS.pro 12
AAPL_CFD.US 8
TSLA_CFD.US 6
AMZN_CFD.US 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD.pro 1.8K
EURUSD.pro -1.8K
AUDNZD.pro -92
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
OILBRNT.pro -2.5K
ETHUSD -705
AUDJPY.pro -430
NVDA_CFD.US 2.4K
SILVER.pro 326
US30.pro -196
BTCUSD -587
CHFJPY.pro 3.2K
US500.pro 8
NATGAS.pro -362
AAPL_CFD.US -60
TSLA_CFD.US -1.1K
AMZN_CFD.US 195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD.pro 202K
EURUSD.pro -4.3K
AUDNZD.pro -2K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
OILBRNT.pro -1.3K
ETHUSD -25K
AUDJPY.pro -2K
NVDA_CFD.US 11K
SILVER.pro 7.3K
US30.pro -328
BTCUSD -1.2M
CHFJPY.pro 48K
US500.pro 497
NATGAS.pro -1.2K
AAPL_CFD.US 608
TSLA_CFD.US -5.5K
AMZN_CFD.US 1.2K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 722.72 USD
최악의 거래: -1 651 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +738.46 USD
연속 최대 손실: -322.78 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Program-assisted manual trading.
