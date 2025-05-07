- 자본
- 축소
트레이드:
1 242
이익 거래:
716 (57.64%)
손실 거래:
526 (42.35%)
최고의 거래:
1 722.72 USD
최악의 거래:
-1 651.20 USD
총 수익:
26 360.04 USD (5 522 585 pips)
총 손실:
-27 302.83 USD (4 233 658 pips)
연속 최대 이익:
134 (738.46 USD)
연속 최대 이익:
1 755.72 USD (2)
샤프 비율:
-0.05
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
103.13%
최근 거래:
60 분 전
주별 거래 수:
24
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.18
롱(주식매수):
857 (69.00%)
숏(주식차입매도):
385 (31.00%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.76 USD
평균 이익:
36.82 USD
평균 손실:
-51.91 USD
연속 최대 손실:
36 (-322.78 USD)
연속 최대 손실:
-1 773.22 USD (4)
월별 성장률:
14.65%
연간 예측:
177.75%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 134.37 USD
최대한의:
5 310.74 USD (167.20%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.34% (649.95 USD)
자본금별:
22.00% (2 856.67 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|348
|EURUSD.pro
|145
|AUDNZD.pro
|103
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|OILBRNT.pro
|51
|ETHUSD
|51
|AUDJPY.pro
|47
|NVDA_CFD.US
|47
|SILVER.pro
|44
|US30.pro
|37
|BTCUSD
|32
|CHFJPY.pro
|31
|US500.pro
|29
|NATGAS.pro
|12
|AAPL_CFD.US
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AMZN_CFD.US
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLD.pro
|1.8K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|AUDNZD.pro
|-92
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|OILBRNT.pro
|-2.5K
|ETHUSD
|-705
|AUDJPY.pro
|-430
|NVDA_CFD.US
|2.4K
|SILVER.pro
|326
|US30.pro
|-196
|BTCUSD
|-587
|CHFJPY.pro
|3.2K
|US500.pro
|8
|NATGAS.pro
|-362
|AAPL_CFD.US
|-60
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AMZN_CFD.US
|195
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLD.pro
|202K
|EURUSD.pro
|-4.3K
|AUDNZD.pro
|-2K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|OILBRNT.pro
|-1.3K
|ETHUSD
|-25K
|AUDJPY.pro
|-2K
|NVDA_CFD.US
|11K
|SILVER.pro
|7.3K
|US30.pro
|-328
|BTCUSD
|-1.2M
|CHFJPY.pro
|48K
|US500.pro
|497
|NATGAS.pro
|-1.2K
|AAPL_CFD.US
|608
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AMZN_CFD.US
|1.2K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 722.72 USD
최악의 거래: -1 651 USD
연속 최대 이익: 2
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +738.46 USD
연속 최대 손실: -322.78 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OANDATMS-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Program-assisted manual trading.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
17%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
121
71%
1 242
57%
100%
0.96
-0.76
USD
USD
44%
1:100