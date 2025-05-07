SignaleKategorien
Algorithmization Sp. z o.o.

Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
119 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 11%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 216
Gewinntrades:
704 (57.89%)
Verlusttrades:
512 (42.11%)
Bester Trade:
1 722.72 USD
Schlechtester Trade:
-1 651.20 USD
Bruttoprofit:
25 263.05 USD (5 390 455 pips)
Bruttoverlust:
-26 765.37 USD (4 213 674 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
134 (738.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 755.72 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
103.13%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
842 (69.24%)
Short-Positionen:
374 (30.76%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-322.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 773.22 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.24%
Jahresprognose:
184.89%
Algo-Trading:
71%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 134.37 USD
Maximaler:
5 310.74 USD (167.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.34% (649.95 USD)
Kapital:
22.00% (2 856.67 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD.pro 346
EURUSD.pro 145
AUDNZD.pro 100
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
ETHUSD 51
AUDJPY.pro 47
OILBRNT.pro 46
SILVER.pro 41
NVDA_CFD.US 37
US30.pro 37
CHFJPY.pro 31
BTCUSD 30
US500.pro 29
NATGAS.pro 11
AAPL_CFD.US 8
TSLA_CFD.US 6
AMZN_CFD.US 3
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD.pro 1.9K
EURUSD.pro -1.8K
AUDNZD.pro -112
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
ETHUSD -705
AUDJPY.pro -430
OILBRNT.pro -2.5K
SILVER.pro 346
NVDA_CFD.US 2.2K
US30.pro -196
CHFJPY.pro 3.2K
BTCUSD -654
US500.pro 8
NATGAS.pro -798
AAPL_CFD.US -60
TSLA_CFD.US -1.1K
AMZN_CFD.US 195
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD.pro 207K
EURUSD.pro -4.3K
AUDNZD.pro -2.4K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
ETHUSD -25K
AUDJPY.pro -2K
OILBRNT.pro -1.3K
SILVER.pro 7.5K
NVDA_CFD.US 10K
US30.pro -328
CHFJPY.pro 48K
BTCUSD -1.3M
US500.pro 497
NATGAS.pro -2.2K
AAPL_CFD.US 608
TSLA_CFD.US -5.5K
AMZN_CFD.US 1.2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 722.72 USD
Schlechtester Trade: -1 651 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +738.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.78 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OANDATMS-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Program-assisted manual trading.
Keine Bewertungen
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 20:01
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 806 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 800 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 20:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.29 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 768 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
