Trades insgesamt:
1 216
Gewinntrades:
704 (57.89%)
Verlusttrades:
512 (42.11%)
Bester Trade:
1 722.72 USD
Schlechtester Trade:
-1 651.20 USD
Bruttoprofit:
25 263.05 USD (5 390 455 pips)
Bruttoverlust:
-26 765.37 USD (4 213 674 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
134 (738.46 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 755.72 USD (2)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
103.13%
Letzter Trade:
55 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.28
Long-Positionen:
842 (69.24%)
Short-Positionen:
374 (30.76%)
Profit-Faktor:
0.94
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
35.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
36 (-322.78 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 773.22 USD (4)
Wachstum pro Monat :
15.24%
Jahresprognose:
184.89%
Algo-Trading:
71%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 134.37 USD
Maximaler:
5 310.74 USD (167.20%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.34% (649.95 USD)
Kapital:
22.00% (2 856.67 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|346
|EURUSD.pro
|145
|AUDNZD.pro
|100
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|ETHUSD
|51
|AUDJPY.pro
|47
|OILBRNT.pro
|46
|SILVER.pro
|41
|NVDA_CFD.US
|37
|US30.pro
|37
|CHFJPY.pro
|31
|BTCUSD
|30
|US500.pro
|29
|NATGAS.pro
|11
|AAPL_CFD.US
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AMZN_CFD.US
|3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|AUDNZD.pro
|-112
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|ETHUSD
|-705
|AUDJPY.pro
|-430
|OILBRNT.pro
|-2.5K
|SILVER.pro
|346
|NVDA_CFD.US
|2.2K
|US30.pro
|-196
|CHFJPY.pro
|3.2K
|BTCUSD
|-654
|US500.pro
|8
|NATGAS.pro
|-798
|AAPL_CFD.US
|-60
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AMZN_CFD.US
|195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD.pro
|207K
|EURUSD.pro
|-4.3K
|AUDNZD.pro
|-2.4K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|ETHUSD
|-25K
|AUDJPY.pro
|-2K
|OILBRNT.pro
|-1.3K
|SILVER.pro
|7.5K
|NVDA_CFD.US
|10K
|US30.pro
|-328
|CHFJPY.pro
|48K
|BTCUSD
|-1.3M
|US500.pro
|497
|NATGAS.pro
|-2.2K
|AAPL_CFD.US
|608
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AMZN_CFD.US
|1.2K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
Bester Trade: +1 722.72 USD
Schlechtester Trade: -1 651 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +738.46 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -322.78 USD
Program-assisted manual trading.
