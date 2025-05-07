- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 211
利益トレード:
701 (57.88%)
損失トレード:
510 (42.11%)
ベストトレード:
1 722.72 USD
最悪のトレード:
-1 651.20 USD
総利益:
25 117.94 USD (5 279 073 pips)
総損失:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
最大連続の勝ち:
134 (738.46 USD)
最大連続利益:
1 755.72 USD (2)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
103.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
840 (69.36%)
短いトレード:
371 (30.64%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.35 USD
平均利益:
35.83 USD
平均損失:
-52.45 USD
最大連続の負け:
36 (-322.78 USD)
最大連続損失:
-1 773.22 USD (4)
月間成長:
13.91%
年間予想:
168.72%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 134.37 USD
最大の:
5 310.74 USD (167.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.34% (649.95 USD)
エクイティによる:
22.00% (2 856.67 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|346
|EURUSD.pro
|145
|AUDNZD.pro
|99
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|ETHUSD
|49
|AUDJPY.pro
|47
|OILBRNT.pro
|46
|SILVER.pro
|41
|NVDA_CFD.US
|37
|US30.pro
|37
|CHFJPY.pro
|31
|US500.pro
|29
|BTCUSD
|28
|NATGAS.pro
|11
|AAPL_CFD.US
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AMZN_CFD.US
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|AUDNZD.pro
|-118
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|ETHUSD
|-773
|AUDJPY.pro
|-430
|OILBRNT.pro
|-2.5K
|SILVER.pro
|346
|NVDA_CFD.US
|2.2K
|US30.pro
|-196
|CHFJPY.pro
|3.2K
|US500.pro
|8
|BTCUSD
|-709
|NATGAS.pro
|-798
|AAPL_CFD.US
|-60
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AMZN_CFD.US
|195
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD.pro
|207K
|EURUSD.pro
|-4.3K
|AUDNZD.pro
|-2.6K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|ETHUSD
|-34K
|AUDJPY.pro
|-2K
|OILBRNT.pro
|-1.3K
|SILVER.pro
|7.5K
|NVDA_CFD.US
|10K
|US30.pro
|-328
|CHFJPY.pro
|48K
|US500.pro
|497
|BTCUSD
|-1.4M
|NATGAS.pro
|-2.2K
|AAPL_CFD.US
|608
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AMZN_CFD.US
|1.2K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 722.72 USD
最悪のトレード: -1 651 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +738.46 USD
最大連続損失: -322.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Program-assisted manual trading.
