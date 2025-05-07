シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Semiautomated Follow
Algorithmization Sp. z o.o.

Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
レビュー0件
信頼性
119週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 10%
OANDATMS-MT5
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 211
利益トレード:
701 (57.88%)
損失トレード:
510 (42.11%)
ベストトレード:
1 722.72 USD
最悪のトレード:
-1 651.20 USD
総利益:
25 117.94 USD (5 279 073 pips)
総損失:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
最大連続の勝ち:
134 (738.46 USD)
最大連続利益:
1 755.72 USD (2)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
103.13%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.31
長いトレード:
840 (69.36%)
短いトレード:
371 (30.64%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-1.35 USD
平均利益:
35.83 USD
平均損失:
-52.45 USD
最大連続の負け:
36 (-322.78 USD)
最大連続損失:
-1 773.22 USD (4)
月間成長:
13.91%
年間予想:
168.72%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 134.37 USD
最大の:
5 310.74 USD (167.20%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.34% (649.95 USD)
エクイティによる:
22.00% (2 856.67 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD.pro 346
EURUSD.pro 145
AUDNZD.pro 99
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
ETHUSD 49
AUDJPY.pro 47
OILBRNT.pro 46
SILVER.pro 41
NVDA_CFD.US 37
US30.pro 37
CHFJPY.pro 31
US500.pro 29
BTCUSD 28
NATGAS.pro 11
AAPL_CFD.US 8
TSLA_CFD.US 6
AMZN_CFD.US 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD.pro 1.9K
EURUSD.pro -1.8K
AUDNZD.pro -118
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
ETHUSD -773
AUDJPY.pro -430
OILBRNT.pro -2.5K
SILVER.pro 346
NVDA_CFD.US 2.2K
US30.pro -196
CHFJPY.pro 3.2K
US500.pro 8
BTCUSD -709
NATGAS.pro -798
AAPL_CFD.US -60
TSLA_CFD.US -1.1K
AMZN_CFD.US 195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD.pro 207K
EURUSD.pro -4.3K
AUDNZD.pro -2.6K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
ETHUSD -34K
AUDJPY.pro -2K
OILBRNT.pro -1.3K
SILVER.pro 7.5K
NVDA_CFD.US 10K
US30.pro -328
CHFJPY.pro 48K
US500.pro 497
BTCUSD -1.4M
NATGAS.pro -2.2K
AAPL_CFD.US 608
TSLA_CFD.US -5.5K
AMZN_CFD.US 1.2K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 722.72 USD
最悪のトレード: -1 651 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +738.46 USD
最大連続損失: -322.78 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OANDATMS-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Program-assisted manual trading.
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 20:01
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 806 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 800 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 20:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.29 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 768 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
