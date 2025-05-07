SignauxSections
Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0 avis
Fiabilité
106 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 22%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
985
Bénéfice trades:
599 (60.81%)
Perte trades:
386 (39.19%)
Meilleure transaction:
1 722.72 USD
Pire transaction:
-1 651.20 USD
Bénéfice brut:
17 716.14 USD (3 230 594 pips)
Perte brute:
-18 209.83 USD (667 672 pips)
Gains consécutifs maximales:
134 (738.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 755.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
103.13%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
-0.09
Longs trades:
733 (74.42%)
Courts trades:
252 (25.58%)
Facteur de profit:
0.97
Rendement attendu:
-0.50 USD
Bénéfice moyen:
29.58 USD
Perte moyenne:
-47.18 USD
Pertes consécutives maximales:
36 (-322.78 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 773.22 USD (4)
Croissance mensuelle:
26.56%
Prévision annuelle:
322.25%
Algo trading:
64%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 113.82 USD
Maximal:
5 290.19 USD (166.55%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.34% (649.95 USD)
Par fonds propres:
22.00% (2 856.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD.pro 321
EURUSD.pro 140
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
AUDJPY.pro 47
ETHUSD 42
US30.pro 37
US500.pro 29
SILVER.pro 28
AUDNZD.pro 23
CHFJPY.pro 21
OILBRNT.pro 19
NVDA_CFD.US 10
BTCUSD 8
TSLA_CFD.US 6
AAPL_CFD.US 3
NATGAS.pro 2
AMZN_CFD.US 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD.pro 3.4K
EURUSD.pro -1.8K
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
AUDJPY.pro -430
ETHUSD -900
US30.pro -196
US500.pro 8
SILVER.pro 243
AUDNZD.pro -16
CHFJPY.pro 2.6K
OILBRNT.pro -2.9K
NVDA_CFD.US 1.6K
BTCUSD 23
TSLA_CFD.US -1.1K
AAPL_CFD.US -283
NATGAS.pro 150
AMZN_CFD.US -46
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD.pro 266K
EURUSD.pro -4.6K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
AUDJPY.pro -2K
ETHUSD -66K
US30.pro -328
US500.pro 497
SILVER.pro 5.6K
AUDNZD.pro -259
CHFJPY.pro 28K
OILBRNT.pro -1.8K
NVDA_CFD.US 7.3K
BTCUSD 100K
TSLA_CFD.US -5.5K
AAPL_CFD.US -1.1K
NATGAS.pro -144
AMZN_CFD.US -178
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 722.72 USD
Pire transaction: -1 651 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +738.46 USD
Perte consécutive maximale: -322.78 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OANDATMS-MT5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Program-assisted manual trading.
Aucun avis
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 14:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 712 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
Share of trading days is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.13 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 14:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 18:13
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 9.03% of days out of the 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
80% of trades performed within 28 days. This comprises 4.68% of days out of the 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.33% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Semiautomated Follow
30 USD par mois
22%
0
0
USD
12K
USD
106
64%
985
60%
100%
0.97
-0.50
USD
44%
1:100
