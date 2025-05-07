SeñalesSecciones
Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
Fiabilidad
119 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 10%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 211
Transacciones Rentables:
701 (57.88%)
Transacciones Irrentables:
510 (42.11%)
Mejor transacción:
1 722.72 USD
Peor transacción:
-1 651.20 USD
Beneficio Bruto:
25 117.94 USD (5 279 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
134 (738.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 755.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
103.13%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
840 (69.36%)
Transacciones Cortas:
371 (30.64%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-1.35 USD
Beneficio medio:
35.83 USD
Pérdidas medias:
-52.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-322.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 773.22 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.22%
Pronóstico anual:
124.02%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 134.37 USD
Máxima:
5 310.74 USD (167.20%)
Reducción relativa:
De balance:
44.34% (649.95 USD)
De fondos:
22.00% (2 856.67 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD.pro 346
EURUSD.pro 145
AUDNZD.pro 99
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
ETHUSD 49
AUDJPY.pro 47
OILBRNT.pro 46
SILVER.pro 41
NVDA_CFD.US 37
US30.pro 37
CHFJPY.pro 31
US500.pro 29
BTCUSD 28
NATGAS.pro 11
AAPL_CFD.US 8
TSLA_CFD.US 6
AMZN_CFD.US 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD.pro 1.9K
EURUSD.pro -1.8K
AUDNZD.pro -118
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
ETHUSD -773
AUDJPY.pro -430
OILBRNT.pro -2.5K
SILVER.pro 346
NVDA_CFD.US 2.2K
US30.pro -196
CHFJPY.pro 3.2K
US500.pro 8
BTCUSD -709
NATGAS.pro -798
AAPL_CFD.US -60
TSLA_CFD.US -1.1K
AMZN_CFD.US 195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD.pro 207K
EURUSD.pro -4.3K
AUDNZD.pro -2.6K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
ETHUSD -34K
AUDJPY.pro -2K
OILBRNT.pro -1.3K
SILVER.pro 7.5K
NVDA_CFD.US 10K
US30.pro -328
CHFJPY.pro 48K
US500.pro 497
BTCUSD -1.4M
NATGAS.pro -2.2K
AAPL_CFD.US 608
TSLA_CFD.US -5.5K
AMZN_CFD.US 1.2K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 722.72 USD
Peor transacción: -1 651 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +738.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.78 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Program-assisted manual trading.
No hay comentarios
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 20:01
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 806 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 800 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 20:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.29 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 768 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Semiautomated Follow
30 USD al mes
10%
0
0
USD
11K
USD
119
71%
1 211
57%
100%
0.93
-1.35
USD
44%
1:100
