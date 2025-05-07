- Incremento
Total de Trades:
1 211
Transacciones Rentables:
701 (57.88%)
Transacciones Irrentables:
510 (42.11%)
Mejor transacción:
1 722.72 USD
Peor transacción:
-1 651.20 USD
Beneficio Bruto:
25 117.94 USD (5 279 073 pips)
Pérdidas Brutas:
-26 748.96 USD (4 203 859 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
134 (738.46 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 755.72 USD (2)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
103.13%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.31
Transacciones Largas:
840 (69.36%)
Transacciones Cortas:
371 (30.64%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-1.35 USD
Beneficio medio:
35.83 USD
Pérdidas medias:
-52.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
36 (-322.78 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 773.22 USD (4)
Crecimiento al mes:
10.22%
Pronóstico anual:
124.02%
Trading algorítmico:
71%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 134.37 USD
Máxima:
5 310.74 USD (167.20%)
Reducción relativa:
De balance:
44.34% (649.95 USD)
De fondos:
22.00% (2 856.67 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|346
|EURUSD.pro
|145
|AUDNZD.pro
|99
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|ETHUSD
|49
|AUDJPY.pro
|47
|OILBRNT.pro
|46
|SILVER.pro
|41
|NVDA_CFD.US
|37
|US30.pro
|37
|CHFJPY.pro
|31
|US500.pro
|29
|BTCUSD
|28
|NATGAS.pro
|11
|AAPL_CFD.US
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AMZN_CFD.US
|3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|AUDNZD.pro
|-118
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|ETHUSD
|-773
|AUDJPY.pro
|-430
|OILBRNT.pro
|-2.5K
|SILVER.pro
|346
|NVDA_CFD.US
|2.2K
|US30.pro
|-196
|CHFJPY.pro
|3.2K
|US500.pro
|8
|BTCUSD
|-709
|NATGAS.pro
|-798
|AAPL_CFD.US
|-60
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AMZN_CFD.US
|195
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD.pro
|207K
|EURUSD.pro
|-4.3K
|AUDNZD.pro
|-2.6K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|ETHUSD
|-34K
|AUDJPY.pro
|-2K
|OILBRNT.pro
|-1.3K
|SILVER.pro
|7.5K
|NVDA_CFD.US
|10K
|US30.pro
|-328
|CHFJPY.pro
|48K
|US500.pro
|497
|BTCUSD
|-1.4M
|NATGAS.pro
|-2.2K
|AAPL_CFD.US
|608
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AMZN_CFD.US
|1.2K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 722.72 USD
Peor transacción: -1 651 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +738.46 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -322.78 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OANDATMS-MT5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Program-assisted manual trading.
