Algorithmization Sp. z o.o.

Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0 recensioni
Affidabilità
106 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 22%
OANDATMS-MT5
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
988
Profit Trade:
601 (60.82%)
Loss Trade:
387 (39.17%)
Best Trade:
1 722.72 USD
Worst Trade:
-1 651.20 USD
Profitto lordo:
17 722.58 USD (3 230 718 pips)
Perdita lorda:
-18 210.56 USD (667 686 pips)
Vincite massime consecutive:
134 (738.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 755.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
103.13%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
734 (74.29%)
Short Trade:
254 (25.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
29.49 USD
Perdita media:
-47.06 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-322.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 773.22 USD (4)
Crescita mensile:
23.50%
Previsione annuale:
285.08%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 113.82 USD
Massimale:
5 290.19 USD (166.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.34% (649.95 USD)
Per equità:
22.00% (2 856.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD.pro 321
EURUSD.pro 140
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
AUDJPY.pro 47
ETHUSD 42
US30.pro 37
US500.pro 29
SILVER.pro 28
AUDNZD.pro 26
CHFJPY.pro 21
OILBRNT.pro 19
NVDA_CFD.US 10
BTCUSD 8
TSLA_CFD.US 6
AAPL_CFD.US 3
NATGAS.pro 2
AMZN_CFD.US 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD.pro 3.4K
EURUSD.pro -1.8K
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
AUDJPY.pro -430
ETHUSD -900
US30.pro -196
US500.pro 8
SILVER.pro 243
AUDNZD.pro -10
CHFJPY.pro 2.6K
OILBRNT.pro -2.9K
NVDA_CFD.US 1.6K
BTCUSD 23
TSLA_CFD.US -1.1K
AAPL_CFD.US -283
NATGAS.pro 150
AMZN_CFD.US -46
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD.pro 266K
EURUSD.pro -4.6K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
AUDJPY.pro -2K
ETHUSD -66K
US30.pro -328
US500.pro 497
SILVER.pro 5.6K
AUDNZD.pro -149
CHFJPY.pro 28K
OILBRNT.pro -1.8K
NVDA_CFD.US 7.3K
BTCUSD 100K
TSLA_CFD.US -5.5K
AAPL_CFD.US -1.1K
NATGAS.pro -144
AMZN_CFD.US -178
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 722.72 USD
Worst Trade: -1 651 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +738.46 USD
Massima perdita consecutiva: -322.78 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Program-assisted manual trading.
Non ci sono recensioni
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.25 11:35
No swaps are charged
2025.09.23 14:08
No swaps are charged on the signal account
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged
2025.09.10 14:10
No swaps are charged on the signal account
2025.08.29 14:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 712 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 17:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.14% of days out of 704 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.20 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.22 01:49
Share of trading days is too low
2025.06.10 07:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.13 12:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 14:03
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.08 08:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.07 18:13
Trading operations on the account were performed for only 54 days. This comprises 9.03% of days out of the 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
80% of trades performed within 28 days. This comprises 4.68% of days out of the 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.33% of days out of 598 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.07 18:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Semiautomated Follow
30USD al mese
22%
0
0
USD
12K
USD
106
64%
988
60%
100%
0.97
-0.49
USD
44%
1:100
