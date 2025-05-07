- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
988
Profit Trade:
601 (60.82%)
Loss Trade:
387 (39.17%)
Best Trade:
1 722.72 USD
Worst Trade:
-1 651.20 USD
Profitto lordo:
17 722.58 USD (3 230 718 pips)
Perdita lorda:
-18 210.56 USD (667 686 pips)
Vincite massime consecutive:
134 (738.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 755.72 USD (2)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
103.13%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.09
Long Trade:
734 (74.29%)
Short Trade:
254 (25.71%)
Fattore di profitto:
0.97
Profitto previsto:
-0.49 USD
Profitto medio:
29.49 USD
Perdita media:
-47.06 USD
Massime perdite consecutive:
36 (-322.78 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 773.22 USD (4)
Crescita mensile:
23.50%
Previsione annuale:
285.08%
Algo trading:
64%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 113.82 USD
Massimale:
5 290.19 USD (166.55%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.34% (649.95 USD)
Per equità:
22.00% (2 856.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|321
|EURUSD.pro
|140
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|AUDJPY.pro
|47
|ETHUSD
|42
|US30.pro
|37
|US500.pro
|29
|SILVER.pro
|28
|AUDNZD.pro
|26
|CHFJPY.pro
|21
|OILBRNT.pro
|19
|NVDA_CFD.US
|10
|BTCUSD
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AAPL_CFD.US
|3
|NATGAS.pro
|2
|AMZN_CFD.US
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD.pro
|3.4K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|AUDJPY.pro
|-430
|ETHUSD
|-900
|US30.pro
|-196
|US500.pro
|8
|SILVER.pro
|243
|AUDNZD.pro
|-10
|CHFJPY.pro
|2.6K
|OILBRNT.pro
|-2.9K
|NVDA_CFD.US
|1.6K
|BTCUSD
|23
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AAPL_CFD.US
|-283
|NATGAS.pro
|150
|AMZN_CFD.US
|-46
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD.pro
|266K
|EURUSD.pro
|-4.6K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|AUDJPY.pro
|-2K
|ETHUSD
|-66K
|US30.pro
|-328
|US500.pro
|497
|SILVER.pro
|5.6K
|AUDNZD.pro
|-149
|CHFJPY.pro
|28K
|OILBRNT.pro
|-1.8K
|NVDA_CFD.US
|7.3K
|BTCUSD
|100K
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AAPL_CFD.US
|-1.1K
|NATGAS.pro
|-144
|AMZN_CFD.US
|-178
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 722.72 USD
Worst Trade: -1 651 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +738.46 USD
Massima perdita consecutiva: -322.78 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OANDATMS-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Program-assisted manual trading.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
22%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
106
64%
988
60%
100%
0.97
-0.49
USD
USD
44%
1:100