СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Semiautomated Follow
Algorithmization Sp. z o.o.

Semiautomated Follow

Algorithmization Sp. z o.o.
0 отзывов
Надежность
119 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 9%
OANDATMS-MT5
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 208
Прибыльных трейдов:
699 (57.86%)
Убыточных трейдов:
509 (42.14%)
Лучший трейд:
1 722.72 USD
Худший трейд:
-1 651.20 USD
Общая прибыль:
25 000.18 USD (5 134 441 pips)
Общий убыток:
-26 746.25 USD (4 203 794 pips)
Макс. серия выигрышей:
134 (738.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 755.72 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
103.13%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
838 (69.37%)
Коротких трейдов:
370 (30.63%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-1.45 USD
Средняя прибыль:
35.77 USD
Средний убыток:
-52.55 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-322.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 773.22 USD (4)
Прирост в месяц:
11.21%
Годовой прогноз:
135.62%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 134.37 USD
Максимальная:
5 310.74 USD (167.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.34% (649.95 USD)
По эквити:
22.00% (2 856.67 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.pro 346
EURUSD.pro 145
AUDNZD.pro 98
US100.pro 89
GBPCHF.pro 59
ETHUSD 49
AUDJPY.pro 47
OILBRNT.pro 45
SILVER.pro 41
NVDA_CFD.US 37
US30.pro 37
CHFJPY.pro 31
US500.pro 29
BTCUSD 27
NATGAS.pro 11
AAPL_CFD.US 8
TSLA_CFD.US 6
AMZN_CFD.US 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.pro 1.9K
EURUSD.pro -1.8K
AUDNZD.pro -115
US100.pro -206
GBPCHF.pro -1K
ETHUSD -773
AUDJPY.pro -430
OILBRNT.pro -2.6K
SILVER.pro 346
NVDA_CFD.US 2.2K
US30.pro -196
CHFJPY.pro 3.2K
US500.pro 8
BTCUSD -796
NATGAS.pro -798
AAPL_CFD.US -60
TSLA_CFD.US -1.1K
AMZN_CFD.US 195
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.pro 207K
EURUSD.pro -4.3K
AUDNZD.pro -2.5K
US100.pro -438
GBPCHF.pro -5.2K
ETHUSD -34K
AUDJPY.pro -2K
OILBRNT.pro -1.3K
SILVER.pro 7.5K
NVDA_CFD.US 10K
US30.pro -328
CHFJPY.pro 48K
US500.pro 497
BTCUSD -1.5M
NATGAS.pro -2.2K
AAPL_CFD.US 608
TSLA_CFD.US -5.5K
AMZN_CFD.US 1.2K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 722.72 USD
Худший трейд: -1 651 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +738.46 USD
Макс. убыток в серии: -322.78 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Ручной трейдинг с частичным использованием программы.
Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.11 20:01
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.01 00:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.12% of days out of 806 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 12:18
No swaps are charged on the signal account
2025.11.26 02:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.25 15:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 800 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.18 20:02
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 14:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.11.07 08:30
No swaps are charged
2025.10.29 00:36
No swaps are charged on the signal account
2025.10.24 13:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.13% of days out of 768 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
2025.10.21 09:04
No swaps are charged
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Semiautomated Follow
30 USD в месяц
9%
0
0
USD
10K
USD
119
71%
1 208
57%
100%
0.93
-1.45
USD
44%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.