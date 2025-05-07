- Прирост
Всего трейдов:
1 208
Прибыльных трейдов:
699 (57.86%)
Убыточных трейдов:
509 (42.14%)
Лучший трейд:
1 722.72 USD
Худший трейд:
-1 651.20 USD
Общая прибыль:
25 000.18 USD (5 134 441 pips)
Общий убыток:
-26 746.25 USD (4 203 794 pips)
Макс. серия выигрышей:
134 (738.46 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 755.72 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
103.13%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.33
Длинных трейдов:
838 (69.37%)
Коротких трейдов:
370 (30.63%)
Профит фактор:
0.93
Мат. ожидание:
-1.45 USD
Средняя прибыль:
35.77 USD
Средний убыток:
-52.55 USD
Макс. серия проигрышей:
36 (-322.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 773.22 USD (4)
Прирост в месяц:
11.21%
Годовой прогноз:
135.62%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 134.37 USD
Максимальная:
5 310.74 USD (167.20%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.34% (649.95 USD)
По эквити:
22.00% (2 856.67 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.pro
|346
|EURUSD.pro
|145
|AUDNZD.pro
|98
|US100.pro
|89
|GBPCHF.pro
|59
|ETHUSD
|49
|AUDJPY.pro
|47
|OILBRNT.pro
|45
|SILVER.pro
|41
|NVDA_CFD.US
|37
|US30.pro
|37
|CHFJPY.pro
|31
|US500.pro
|29
|BTCUSD
|27
|NATGAS.pro
|11
|AAPL_CFD.US
|8
|TSLA_CFD.US
|6
|AMZN_CFD.US
|3
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.pro
|1.9K
|EURUSD.pro
|-1.8K
|AUDNZD.pro
|-115
|US100.pro
|-206
|GBPCHF.pro
|-1K
|ETHUSD
|-773
|AUDJPY.pro
|-430
|OILBRNT.pro
|-2.6K
|SILVER.pro
|346
|NVDA_CFD.US
|2.2K
|US30.pro
|-196
|CHFJPY.pro
|3.2K
|US500.pro
|8
|BTCUSD
|-796
|NATGAS.pro
|-798
|AAPL_CFD.US
|-60
|TSLA_CFD.US
|-1.1K
|AMZN_CFD.US
|195
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.pro
|207K
|EURUSD.pro
|-4.3K
|AUDNZD.pro
|-2.5K
|US100.pro
|-438
|GBPCHF.pro
|-5.2K
|ETHUSD
|-34K
|AUDJPY.pro
|-2K
|OILBRNT.pro
|-1.3K
|SILVER.pro
|7.5K
|NVDA_CFD.US
|10K
|US30.pro
|-328
|CHFJPY.pro
|48K
|US500.pro
|497
|BTCUSD
|-1.5M
|NATGAS.pro
|-2.2K
|AAPL_CFD.US
|608
|TSLA_CFD.US
|-5.5K
|AMZN_CFD.US
|1.2K
Лучший трейд: +1 722.72 USD
Худший трейд: -1 651 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +738.46 USD
Макс. убыток в серии: -322.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OANDATMS-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Ручной трейдинг с частичным использованием программы.
Нет отзывов
