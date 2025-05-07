- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
631
Kârla kapanan işlemler:
466 (73.85%)
Zararla kapanan işlemler:
165 (26.15%)
En iyi işlem:
178.72 USD
En kötü işlem:
-54.50 USD
Brüt kâr:
1 267.87 USD (56 516 pips)
Brüt zarar:
-973.06 USD (58 178 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (23.33 USD)
Maksimum ardışık kâr:
178.72 USD (1)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
95.95%
Maks. mevduat yükü:
14.77%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
41
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.80
Alış işlemleri:
341 (54.04%)
Satış işlemleri:
290 (45.96%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.47 USD
Ortalama kâr:
2.72 USD
Ortalama zarar:
-5.90 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-366.69 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-366.69 USD (12)
Aylık büyüme:
-7.66%
Yıllık tahmin:
-92.96%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
366.69 USD (24.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
27.45% (366.69 USD)
Varlığa göre:
27.35% (365.39 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|628
|archived
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|182
|archived
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|-1.7K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +178.72 USD
En kötü işlem: -55 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +23.33 USD
Maksimum ardışık zarar: -366.69 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
33%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
22
99%
631
73%
96%
1.30
0.47
USD
USD
27%
1:500