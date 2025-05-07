- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 122
Negociações com lucro:
791 (70.49%)
Negociações com perda:
331 (29.50%)
Melhor negociação:
201.54 USD
Pior negociação:
-54.50 USD
Lucro bruto:
2 557.64 USD (105 150 pips)
Perda bruta:
-1 606.15 USD (105 019 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (23.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
216.11 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.96%
Depósito máximo carregado:
16.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
2.59
Negociações longas:
547 (48.75%)
Negociações curtas:
575 (51.25%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
3.23 USD
Perda média:
-4.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-366.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.69 USD (12)
Crescimento mensal:
9.78%
Previsão anual:
118.72%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
366.69 USD (24.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.45% (366.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.35% (365.39 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1117
|archived
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|535
|archived
|417
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|131
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +201.54 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +23.33 USD
Máxima perda consecutiva: -366.69 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
189 mais ...
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%)
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
111%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
35
99%
1 122
70%
99%
1.59
0.85
USD
USD
27%
1:500