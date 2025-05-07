SinaisSeções
Khwan Junaidi

Billioonnnnvv2

Khwan Junaidi
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 111%
FBS-Real-6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 122
Negociações com lucro:
791 (70.49%)
Negociações com perda:
331 (29.50%)
Melhor negociação:
201.54 USD
Pior negociação:
-54.50 USD
Lucro bruto:
2 557.64 USD (105 150 pips)
Perda bruta:
-1 606.15 USD (105 019 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
24 (23.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
216.11 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
98.96%
Depósito máximo carregado:
16.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
24 horas
Fator de recuperação:
2.59
Negociações longas:
547 (48.75%)
Negociações curtas:
575 (51.25%)
Fator de lucro:
1.59
Valor esperado:
0.85 USD
Lucro médio:
3.23 USD
Perda média:
-4.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-366.69 USD)
Máxima perda consecutiva:
-366.69 USD (12)
Crescimento mensal:
9.78%
Previsão anual:
118.72%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
366.69 USD (24.25%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.45% (366.69 USD)
Pelo Capital Líquido:
27.35% (365.39 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 1117
archived 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 535
archived 417
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 131
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +201.54 USD
Pior negociação: -55 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +23.33 USD
Máxima perda consecutiva: -366.69 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real-6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 mais ...
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%) 
Sem comentários
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
