- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 122
Gewinntrades:
791 (70.49%)
Verlusttrades:
331 (29.50%)
Bester Trade:
201.54 USD
Schlechtester Trade:
-54.50 USD
Bruttoprofit:
2 557.64 USD (105 150 pips)
Bruttoverlust:
-1 606.15 USD (105 019 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (23.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.11 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.96%
Max deposit load:
16.57%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
2.59
Long-Positionen:
547 (48.75%)
Short-Positionen:
575 (51.25%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-366.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-366.69 USD (12)
Wachstum pro Monat :
9.78%
Jahresprognose:
118.72%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
366.69 USD (24.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.45% (366.69 USD)
Kapital:
27.35% (365.39 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1117
|archived
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|535
|archived
|417
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|131
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +201.54 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -366.69 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%)
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
111%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
35
99%
1 122
70%
99%
1.59
0.85
USD
USD
27%
1:500