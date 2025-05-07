SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Billioonnnnvv2
Khwan Junaidi

Billioonnnnvv2

Khwan Junaidi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 111%
FBS-Real-6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 122
Gewinntrades:
791 (70.49%)
Verlusttrades:
331 (29.50%)
Bester Trade:
201.54 USD
Schlechtester Trade:
-54.50 USD
Bruttoprofit:
2 557.64 USD (105 150 pips)
Bruttoverlust:
-1 606.15 USD (105 019 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
24 (23.33 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
216.11 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
98.96%
Max deposit load:
16.57%
Letzter Trade:
8 Stunden
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
24 Stunden
Erholungsfaktor:
2.59
Long-Positionen:
547 (48.75%)
Short-Positionen:
575 (51.25%)
Profit-Faktor:
1.59
Mathematische Gewinnerwartung:
0.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-366.69 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-366.69 USD (12)
Wachstum pro Monat :
9.78%
Jahresprognose:
118.72%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
366.69 USD (24.25%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
27.45% (366.69 USD)
Kapital:
27.35% (365.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 1117
archived 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 535
archived 417
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 131
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +201.54 USD
Schlechtester Trade: -55 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.33 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -366.69 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real-6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
noch 189 ...
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%) 
Keine Bewertungen
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
