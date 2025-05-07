- 成长
交易:
1 116
盈利交易:
786 (70.43%)
亏损交易:
330 (29.57%)
最好交易:
201.54 USD
最差交易:
-54.50 USD
毛利:
2 546.87 USD (104 075 pips)
毛利亏损:
-1 605.45 USD (104 950 pips)
最大连续赢利:
24 (23.33 USD)
最大连续盈利:
216.11 USD (16)
夏普比率:
0.07
交易活动:
98.96%
最大入金加载:
16.57%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
23 小时
采收率:
2.57
长期交易:
546 (48.92%)
短期交易:
570 (51.08%)
利润因子:
1.59
预期回报:
0.84 USD
平均利润:
3.24 USD
平均损失:
-4.87 USD
最大连续失误:
12 (-366.69 USD)
最大连续亏损:
-366.69 USD (12)
每月增长:
9.16%
年度预测:
111.16%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
366.69 USD (24.25%)
相对跌幅:
结余:
27.45% (366.69 USD)
净值:
27.35% (365.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1111
|archived
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|525
|archived
|417
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|-875
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +201.54 USD
最差交易: -55 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +23.33 USD
最大连续亏损: -366.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FBS-Real-6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%)
没有评论
