리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

GMT-Server 0.00 × 18 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 0.00 × 1 LQDLLC-Live02 0.00 × 1 TitanFX-03 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.00 × 4 EGlobal-Classic3 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 1 WetradeInternational-Live 0.00 × 2 EGlobal-Cent5 0.00 × 1 Tradeview-Live 0.00 × 1 ForexTimeFXTM-Cent2 0.00 × 1 Ava-Real 3 0.00 × 2 TurnkeyFX-Demo 0.00 × 7 GemForex-Live 0.00 × 1 TickmillUK-Live03 0.00 × 1 FXCC-Live 0.00 × 1 FXPIG-LD4 LIVE 0.00 × 1 Klimex-Live 0.00 × 4 EvolveMarkets-MT4 Live Server 0.00 × 1 OctaFX-Real 0.00 × 3 TradersDomainFX-Real 0.00 × 1 189 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오