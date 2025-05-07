- 자본
- 축소
트레이드:
1 159
이익 거래:
813 (70.14%)
손실 거래:
346 (29.85%)
최고의 거래:
201.54 USD
최악의 거래:
-54.50 USD
총 수익:
2 630.32 USD (109 052 pips)
총 손실:
-1 636.66 USD (107 898 pips)
연속 최대 이익:
24 (23.33 USD)
연속 최대 이익:
216.11 USD (16)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
98.96%
최대 입금량:
16.57%
최근 거래:
16 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.71
롱(주식매수):
572 (49.35%)
숏(주식차입매도):
587 (50.65%)
수익 요인:
1.61
기대수익:
0.86 USD
평균 이익:
3.24 USD
평균 손실:
-4.73 USD
연속 최대 손실:
12 (-366.69 USD)
연속 최대 손실:
-366.69 USD (12)
월별 성장률:
3.62%
연간 예측:
43.87%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
366.69 USD (24.25%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.45% (366.69 USD)
자본금별:
27.35% (365.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1154
|archived
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|577
|archived
|417
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|1.2K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +201.54 USD
최악의 거래: -55 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +23.33 USD
연속 최대 손실: -366.69 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FBS-Real-6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%)
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
116%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
36
99%
1 159
70%
99%
1.60
0.86
USD
USD
27%
1:500