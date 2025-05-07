SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Billioonnnnvv2
Khwan Junaidi

Billioonnnnvv2

Khwan Junaidi
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 111%
FBS-Real-6
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 122
Transacciones Rentables:
791 (70.49%)
Transacciones Irrentables:
331 (29.50%)
Mejor transacción:
201.54 USD
Peor transacción:
-54.50 USD
Beneficio Bruto:
2 557.64 USD (105 150 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 606.15 USD (105 019 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
24 (23.33 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
216.11 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
98.96%
Carga máxima del depósito:
16.57%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
24 horas
Factor de Recuperación:
2.59
Transacciones Largas:
547 (48.75%)
Transacciones Cortas:
575 (51.25%)
Factor de Beneficio:
1.59
Beneficio Esperado:
0.85 USD
Beneficio medio:
3.23 USD
Pérdidas medias:
-4.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-366.69 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-366.69 USD (12)
Crecimiento al mes:
9.78%
Pronóstico anual:
118.72%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
366.69 USD (24.25%)
Reducción relativa:
De balance:
27.45% (366.69 USD)
De fondos:
27.35% (365.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 1117
archived 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 535
archived 417
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 131
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +201.54 USD
Peor transacción: -55 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +23.33 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -366.69 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FBS-Real-6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
otros 189...
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%) 
No hay comentarios
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
