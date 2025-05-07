SignauxSections
Dea Iskandar

EUMUSTANG

Dea Iskandar
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 33%
FBS-Real-6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
628
Bénéfice trades:
463 (73.72%)
Perte trades:
165 (26.27%)
Meilleure transaction:
178.72 USD
Pire transaction:
-54.50 USD
Bénéfice brut:
1 265.35 USD (56 264 pips)
Perte brute:
-973.06 USD (58 178 pips)
Gains consécutifs maximales:
24 (23.33 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
178.72 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
95.95%
Charge de dépôt maximale:
14.77%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
41
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.80
Longs trades:
338 (53.82%)
Courts trades:
290 (46.18%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
0.47 USD
Bénéfice moyen:
2.73 USD
Perte moyenne:
-5.90 USD
Pertes consécutives maximales:
12 (-366.69 USD)
Perte consécutive maximale:
-366.69 USD (12)
Croissance mensuelle:
-5.83%
Prévision annuelle:
-70.79%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
366.69 USD (24.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
27.45% (366.69 USD)
Par fonds propres:
27.35% (365.39 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 625
archived 3
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 179
archived 113
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD -1.9K
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +178.72 USD
Pire transaction: -55 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +23.33 USD
Perte consécutive maximale: -366.69 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
189 plus...
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%) 
Aucun avis
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.05 01:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 16:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 12:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 15:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 14:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 11:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 09:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
