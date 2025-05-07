СигналыРазделы
Khwan Junaidi

Billioonnnnvv2

Khwan Junaidi
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 110%
FBS-Real-6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 116
Прибыльных трейдов:
786 (70.43%)
Убыточных трейдов:
330 (29.57%)
Лучший трейд:
201.54 USD
Худший трейд:
-54.50 USD
Общая прибыль:
2 546.87 USD (104 075 pips)
Общий убыток:
-1 605.45 USD (104 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (23.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.11 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.96%
Макс. загрузка депозита:
16.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.57
Длинных трейдов:
546 (48.92%)
Коротких трейдов:
570 (51.08%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
3.24 USD
Средний убыток:
-4.87 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-366.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.69 USD (12)
Прирост в месяц:
9.16%
Годовой прогноз:
111.16%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
366.69 USD (24.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.45% (366.69 USD)
По эквити:
27.35% (365.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 1111
archived 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 525
archived 417
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD -875
archived 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +201.54 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +23.33 USD
Макс. убыток в серии: -366.69 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GMT-Server
0.00 × 18
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 4
EGlobal-Classic3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
WetradeInternational-Live
0.00 × 2
EGlobal-Cent5
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-Cent2
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TurnkeyFX-Demo
0.00 × 7
GemForex-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
FXCC-Live
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 1
Klimex-Live
0.00 × 4
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
еще 189...
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%) 
Нет отзывов
2025.11.05 14:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 13:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.12 23:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 15:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 00:42
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 19:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.19 16:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 13:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 07:53
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.71% of days out of 140 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 01:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.11 16:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 08:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 18:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.07 01:00
Share of days for 80% of growth is too low
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Billioonnnnvv2
30 USD в месяц
110%
0
0
USD
1.5K
USD
34
99%
1 116
70%
99%
1.58
0.84
USD
27%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.