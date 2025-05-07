- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 116
Прибыльных трейдов:
786 (70.43%)
Убыточных трейдов:
330 (29.57%)
Лучший трейд:
201.54 USD
Худший трейд:
-54.50 USD
Общая прибыль:
2 546.87 USD (104 075 pips)
Общий убыток:
-1 605.45 USD (104 950 pips)
Макс. серия выигрышей:
24 (23.33 USD)
Макс. прибыль в серии:
216.11 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
98.96%
Макс. загрузка депозита:
16.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
23 часа
Фактор восстановления:
2.57
Длинных трейдов:
546 (48.92%)
Коротких трейдов:
570 (51.08%)
Профит фактор:
1.59
Мат. ожидание:
0.84 USD
Средняя прибыль:
3.24 USD
Средний убыток:
-4.87 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-366.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-366.69 USD (12)
Прирост в месяц:
9.16%
Годовой прогноз:
111.16%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
366.69 USD (24.25%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.45% (366.69 USD)
По эквити:
27.35% (365.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|1111
|archived
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|525
|archived
|417
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-875
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +201.54 USD
Худший трейд: -55 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +23.33 USD
Макс. убыток в серии: -366.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real-6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
еще 189...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%)
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
110%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
34
99%
1 116
70%
99%
1.58
0.84
USD
USD
27%
1:500