Trade:
631
Profit Trade:
466 (73.85%)
Loss Trade:
165 (26.15%)
Best Trade:
178.72 USD
Worst Trade:
-54.50 USD
Profitto lordo:
1 267.87 USD (56 516 pips)
Perdita lorda:
-973.06 USD (58 178 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (23.33 USD)
Massimo profitto consecutivo:
178.72 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
95.95%
Massimo carico di deposito:
14.77%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
41
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.80
Long Trade:
341 (54.04%)
Short Trade:
290 (45.96%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.47 USD
Profitto medio:
2.72 USD
Perdita media:
-5.90 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-366.69 USD)
Massima perdita consecutiva:
-366.69 USD (12)
Crescita mensile:
-6.62%
Previsione annuale:
-77.46%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
366.69 USD (24.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
27.45% (366.69 USD)
Per equità:
27.35% (365.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|628
|archived
|3
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|182
|archived
|113
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|-1.7K
|archived
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Best Trade: +178.72 USD
Worst Trade: -55 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +23.33 USD
Massima perdita consecutiva: -366.69 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMT-Server
|0.00 × 18
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 4
|
EGlobal-Classic3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
WetradeInternational-Live
|0.00 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-Cent2
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Demo
|0.00 × 7
|
GemForex-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
FXCC-Live
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 1
|
Klimex-Live
|0.00 × 4
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
MEDIUM profit, risk, and cutloss (under 20%)
